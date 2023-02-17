Son Dakika Kısıtlama Haberleri

14:24 Artan Maliyetler Yüzünden Üretimin Düştüğü Tunus'ta Süt Kıtlığı Başladı Tunus, uluslararası piyasada artan yem fiyatları yüzünden mandıraların üretim maliyetlerinde yaşanan hızlı artıştan dolayı aylardır süt kıtlığıyla karşı karşıya.Tunus'ta birçok mandıranın bu nedenle üretimi azaltması tüm ülkede süt üretiminde sert düşüşe neden oldu.

20:08 Lübnan'da para çekim işlemlerine kısıtlama gelince halk banka şubelerini ateşe verdi Ekonomik krizle boğuşan Orta Doğu ülkesi Lübnan'da, bankalardan para çekimine kısıtlama getirilince halk ayaklandı. Mevduat sahipleri, başkent Beyrut'ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.

13:49 Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar devam edecek Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik 9 Mart'ta sona ermesi beklenen kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi.

00:09 Biden'dan sosyal harcamaları kısmak isteyen Cumhuriyetçilere: "Onların kabusuyum" NEW ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin sağlık yardımı ve sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlama önerilerini veto edeceğini belirterek, "Cumhuriyetçilerin rüyası bu. Bense onların kabusuyum." dedi.

12:44 Bm, Depremden Etkilenen Suriye İçin 397 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısında Bulundu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı günü, BM'nin depremden etkilenen Suriye halkı için 397 milyon ABD doları tutarında insani yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı.

15:47 Kesk Samsun Şubeler Platformu: "Öğrencilerimizi Bir Kez Daha Eğitimden Koparmak Bu Kuşağa Yapılan Çok Büyük Bir Haksızlıktır" KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yılmaz Tuluk, üniversitelerin uzaktan eğitime geçişine ilişkin karara tepki gösterdi. Tuluk, “Daha önce pandemi sürecinde eğitimden koparılmış öğrencilerimizi bir kez daha eğitimden koparmak bu kuşağa yapılan çok büyük bir haksızlıktır. KESK Samsun Şubeler Platformu olarak, siyasi iktidara ve YÖK’e çağrımız, üniversitelerde yüz yüze eğitimin, net olarak açıklanmış makul en yakın tarihte başlatılmasıdır. Üniversite ve eğitime devam ederek dayanışma güçlendirilebilir" dedi.

13:24 FAST işlem limiti artırılıyor! En fazla ne kadar para gönderilecek? Merkez Bankası ve BDDK, FAST işlem limiti için düzenleme çalışmasını tamamladı. Peki 2023'te para transfer limiti ne kadar olacak?

14:36 Bakanlık: 158 tren seferi ile 30 bin depremzede tahliye edildi ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığı, 158 tren seferi ile afetten etkilenen yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

14:21 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deprem bölgesinde dört koldan yardım ve tahliye seferberliğine odaklandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımların ulaştırılması ve buralardan ayrılacakların tahliyesi için yürütülen çalışmalara odaklandı.

00:58 TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzedelerin diğer bölgelere tahliyesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

14:14 TCDD depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak TCDD, deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edileceğini duyurdu.

14:14 TCDD'den depremzedelere ücretsiz tren TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), afetzedelerin deprem bölgesinden ücretsiz taşındığını duyurdu.

11:27 Erdoğan Toprak: İktidar, 8 Mayıs'ta Süresi Dolacak Ohal'i Uzatarak Seçim Yapmayı Hedefliyor CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Afet Bölgesi ilanına rağmen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına alınan 10 ilde çöken altyapı, yok olan mahalleler sonrası, iktidarın seçimleri 14 Mayıs’ta güncelleme planının işlemesi zor görünüyor. Seçmen kütükleri ve ikametgah kayıtları işlevsiz hale gelirken ağır yıkım ve deprem illerinden tahliyelerle sağlıklı bir seçim olanağı söz konusu değil. Bir yılda 10 ili yeniden inşa etmeyi vaat eden iktidar, 8 Mayıs’ta süresi dolacak OHAL’i uzatarak seçim yapmayı hedefliyor” dedi.

11:27 Erdoğan Toprak: İktidar, 8 Mayıs'ta Süresi Dolacak Ohal'i Uzatarak Seçim Yapmayı Hedefliyor CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Afet Bölgesi ilanına rağmen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına alınan 10 ilde çöken altyapı, yok olan mahalleler sonrası, iktidarın seçimleri 14 Mayıs’ta güncelleme planının işlemesi zor görünüyor. Seçmen kütükleri ve ikametgah kayıtları işlevsiz hale gelirken ağır yıkım ve deprem illerinden tahliyelerle sağlıklı bir seçim olanağı söz konusu değil. Bir yılda 10 ili yeniden inşa etmeyi vaat eden iktidar, 8 Mayıs’ta süresi dolacak OHAL’i uzatarak seçim yapmayı hedefliyor” dedi.

13:46 Alternatif Bilişim Derneği: Afet Zamanlarında Doğru ve Nitelikli Enformasyona Erişim Yurttaşın Asli Hakkıdır ve Hayatidir Alternatif Bilişim Derneği, 8 Şubat’ta bazı sosyal medya platformlarına bant daraltma yoluyla getirilen kısıtlamaya ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Dernek konuya ilişkin, “Elektronik Haberleşme Kanunu’na 2016 yılında 671 sayılı OHAL KHK’sı ile eklenen bir metne dayanarak bant daraltma kararlarının alınması gerek uluslararası mevzuata, gerek Anayasaya, gerekse emsal Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu gibi ülke demokrasisine darbe vurmaktadır. Bu yüzden de kurulduğumuz günden bu yana söylediğimiz gibi ‘Bilgiye erişim özgürlüktür.’ Afet zamanlarında doğru ve nitelikli enformasyona erişim yurttaşın asli hakkıdır ve hayatidir” açıklamasını yaptı.

02:54 Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi Açıklaması Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asrın felaketi" olanak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yürütülen çalışmalara ilişkin, "Bugün itibarıyla günlük 240 bin öğün sıcak yemeğin üzerine çıkmış bulunuyoruz burada, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ilgili kurumların...

20:35 10 İlde 3 Ay Süreyle Ohal İlan Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı TBMM'de Kabul Edildi TBMM Genel Kurulu, depremde etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı görüşüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Biz 1999 depremini yaşadık. 2 büyük depremi üst üste yaşadık. 20 bine yakın insanımızı kaybettik. O zamanki Bülent Ecevit hükümeti OHAL ilan etmeyi düşünmedi. İstemedi, doğru bulmadı. Şimdi neden" diye sordu. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Yürütmenin elindeki olağanüstü mutlak iktidar yetkileri ile de yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Peki derdiniz ne OHAL ilanı ile? Derdiniz ne" diye eleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Mademki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geniş yetkiyle birlikte iktidara hızlı karar alma mekanizması sağlamıştır, iktidar şu an hangi yetkiden yoksundur ki kendisini yeni yetkilerle de donatmak istemektedir" diye karşı çıktı. Cumhurbaşkanı'nın OHAL kararı AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

07:03 Türkiye uyardı, Twitter'ın patronu Elon Musk'tan açıklama gecikmedi: Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sosyal medya devine sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı uyarıda bulunulurken, görüşme sonrası 9.5 saat süren bant daraltma uygulamasına son verildi. Twitter'in patronu Elon Musk ise yaptığı açıklamada, "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz." dedi.

21:46 Sosyal Medyaya Getirilen Kısıtlamaya İda'dan Tepki: "Yetkililerin Bu Kararlarını Yeniden Gözden Geçirmelerini İstiyoruz" İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), bant daraltılması yoluyla sosyal medyaya getirilen kısıtlamaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Deprem felaketinin yaşandığı illerimizde enkaz altındaki pek çok can iletişim araçları ve platformlarının yönlendirmesi ile kurtuldu. Yetkililerin bu kararlarını yeniden gözden geçirmelerini ve ilgili kararın ertelenmesini istiyoruz” denildi.

18:13 Akşener: "Depremzedelerin İhtiyaçlarının Duyurulması İçin İletişim Kurmak Bu Kadar Hayati Bir Öneme Sahipken; Nasıl Olur da Bir Kısıtlama... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun” tepkisini gösterdi.

17:30 "Twitter kısıtlandı" iddiası muhalefeti ayaklandırdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den peş peşe tepkiler Tüm Türkiye deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışırken Twitter'a erişim kısıtlaması getirildiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den peş peşe tepkiler geldi.

19:04 EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama kaldırıldı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık'' açıklamasında bulundu.

19:04 EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

11:24 Bölgenizdeki depremleri anlık öğrenebileceğiniz uygulamalar Bölgenizdeki deprem risklerini anlık olarak takip edebileceğiniz kullanışlı ve işlevsel mobil uygulamaları bir araya getirdik.

21:12 Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen varışlı tüm seferlerini iptal etti Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

20:34 Fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu! THY ve Pegasus, İstanbul'da çok sayıda uçuşunu iptal etti THY, 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus Hava Yolları de Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

20:34 THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarınki 170 seferini iptal etti Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

17:53 Utku Çakırözer: "Erdoğan'ın 'Basın Her Zamankinden Daha Özgür. Hazırladığı Ocak Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nun detaylarını açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2023 Türkiye’sinde basın her zamankinden daha özgür. Herkes istediğini yazıp söylemekte’ açıklamasını yaptığı yeni yılın ilk ayında Türkiye’de 40 gazeteci haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıktı, 11 gazeteciye dava açılırken ucu iktidara ulaşan onlarca yolsuzluk ve usulsüzlük haberi ise sansürlendi” değerlendirmesini yaptı.

15:42 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Ukrayna'nın saldırması durumunda her türlü silahı kullanmaya hazırız" Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ordusunun Donbass bölgesini ve Kırım'ı hedef alması durumunda Rusya'nın vereceği yanıta dair, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.

15:42 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Ukrayna'nın saldırması durumunda her türlü silahı kullanmaya hazırız" Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ordusunun Donbass bölgesini ve Kırım'ı hedef alması durumunda Rusya'nın vereceği yanıta dair, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.

12:09 Son Dakika! THY, kar yağışı beklenen İstanbul'da 5-6 Şubat'taki 238 seferini iptal etti Son dakika! Türk Hava Yolları, art arda yapılan kar yağışı uyarılarının ardından 5-6 Şubat'taki seferleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak toplam 238 sefer iptal edildi.

10:54 THY, hava koşulları nedeniyle sefer iptallerine ilişkin yolcuları uyardı Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını sefer iptallerine ilişkin uyardı.

10:54 THY, hava koşulları nedeniyle sefer iptallerine ilişkin yolcuları uyardı Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını sefer iptallerine ilişkin uyardı.

00:00 THY yolcularını uyardı: İstanbul kalkışlı ve varışlı seferler iptal edilebilir THY, 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.

00:00 THY'den yolculara sefer iptali uyarısı TÜRK Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.

23:48 THY'den yolcularına "seferlerini kontrol etmeleri" uyarısı Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

23:48 THY'den yolcularına "seferlerini kontrol etmeleri" uyarısı Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

16:56 İsveç'te hükümetin aşırı sağ payandası: İsveç Demokratlar Partisi İsveç'te kökleri Nazizm'e dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD), 2022'deki son seçimde sağ bloğun en büyük üyesi haline geldi.

19:56 Lavrov: "Kiev'e Batı'dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır""Savaşın... - Lavrov: "Kiev'e Batı'dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" "Savaşın yıldönümünde yeni raporlar açıklayacağız" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğini arttırmasını...

19:56 Lavrov: "Kiev'e Batı'dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır""Savaşın... - Lavrov: "Kiev'e Batı'dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" "Savaşın yıldönümünde yeni raporlar açıklayacağız" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğini arttırmasını...

13:51 Lavrov: "Kiev'e Batı'dan gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğini arttırmasını eleştirerek, "Kiev rejimine Batı'dan gönderilen silahların menzili arttıkça, bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" dedi.

11:04 Tarımda kuraklıkla mücadele için "il il eylem planları" hazırlanacak Tarım ve Orman Bakanlığınca, kuraklıkla mücadelede en önemli mekanizma olarak, illerin kendi dinamiklerine ve özel koşullarına uygun kuru ve sulu tarım alanları için "il kuraklık eylem planları" oluşturulacak.

23:21 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sma Tedavi Rehberine Yeni Bir İlaç Daha Eklendiğini Duyurdu SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, SMA tedavi rehberine yeni bir ilaç eklendiğini duyurdu. Böylece SMA tedavisinde kullanılan ilaç ikiye yükselirken. Ailelerin yoğun olarak talep ettiği Zolgensma ilacına ise onay verilmedi.

22:00 Sağlık Bakanı Koca'dan SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için risdiplam etken maddeli solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini ve böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi.

21:12 Bakan Koca bizzat duyurdu! SMA'lı çocuklara umut olacak gelişme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini söyleyen Bakan Koca, "Artık iki ilaç tedavi rehberinde." ifadelerini kulllandı.

11:18 Pamuk ve mısırda düşüş yaşandı, kuraklık kriz merkezi oluşturuldu Pamuk ve mısırda düşüş yaşandı, kuraklık kriz merkezi oluşturuldu Uzun yıllar ortalamasında Diyarbakır'da yağışlarda yüzde 36 düşüş yaşanıyor Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar: "Çınar Göksu Barajı'nda su yok, Devegeçidi Barajı'nda da su miktarında çok eksiklik var" "Kaçak...