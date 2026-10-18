Ukrayna'nın İHA saldırısında St. Petersburg'da 12 apartman ve iki ev hasar gördü - Son Dakika
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Ukrayna'nın İHA saldırısında St. Petersburg'da 12 apartman ve iki ev hasar gördü

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Ukrayna\'nın İHA saldırısında St. Petersburg\'da 12 apartman ve iki ev hasar gördü
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Ukrayna'nın St. Petersburg'a cumartesini pazara bağlayan gece düzenlediği İHA saldırısında 12 apartman ve iki müstakil ev hasar gördü. Vali Beglov onarım çalışmalarının sürdüğünü ve Pulkovo Havalimanı'ndaki operasyonlara güvenlik gerekçesiyle kısıtlama getirildiğini söyledi.

MOSKOVA, 18 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın St. Petersburg kentine cumartesini pazara bağlayan gece düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 apartman ile iki müstakil ev hasar gördü.

Russia Today'in bildirdiğine göre, St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, "Bölgede şu anda onarım çalışmaları sürüyor" dedi.

Beglov sosyal medya platformu Max'te daha önce yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, Nevski, Krasnoselski, Krasnogvardeyski ve Moskovski bölgelerindeki sivil altyapı tesislerinde ve St. Petersburg Petrol Terminali arazisinde çıkan yangınları söndürüyor" ifadelerine yer vermişti.

Vali ayrıca güvenlik gerekçesiyle Pulkovo Havalimanı'ndaki operasyonlara kısıtlama getirildiğini de söyledi.

Rus sosyal medya devi VK, Leningrad bölgesinde işlettiği veri merkezinin de saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımız için hizmet vermeye her zamanki gibi devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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