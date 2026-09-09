Piyasalar İran\'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji piyasalarındaki etkileri büyüyor. İran Devrim Muhafızları, deniz trafiğini yakından ilgilendiren yeni bir adım atarak Çabahar'dan başlayıp Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin bazı bölümlerine kadar uzanacak bir deniz kısıtlama bölgesi oluşturulacağını açıkladı.

KISITLI ALAN GENİŞLİYOR

İran'ın oluşturacağı yeni kısıtlı bölgenin kesin koordinatları henüz açıklanmadı. Tahran yönetiminin koordinatları daha sonra duyuracağı belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Mohsen Rezaei de pazar günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın dışında yeni bir kısıtlı bölge oluşturulacağını söylemişti.

PETROL 101 DOLARI AŞTI

Bölgedeki gelişmeler küresel enerji piyasalarına da doğrudan yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü 101 doların üzerine çıkarak 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlardaki günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Hürmüz çevresindeki gerilimin yanı sıra Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve Tahran'ın ABD'ye karşı “ekonomik savaş” yürüteceğine yönelik açıklamaları da etkili oldu.

HÜRMÜZ'DE PETROL TRAFİĞİ BELİRSİZ

Hürmüz Boğazı'ndan ne kadar petrol geçtiğine ilişkin de belirsizlik sürüyor. Piyasa oyuncuları, enerji şirketleri ve hükümet yetkililerinin açıkladığı rakamların farklılık göstermesi, küresel petrol arzının ne kadarının risk altında olduğunun hesaplanmasını zorlaştırıyor.

Son veriler de boğazdaki gemi hareketliliğinin gerilediğini gösteriyor. Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı 6'ya kadar düşerken, son 10 günlük ortalamanın yaklaşık 12 olduğu belirtildi.

ABD-İRAN GERİLİMİNİN MERKEZİNDE

İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamlelerin ardından gerilimin merkezine yerleşti. İran, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasının ardından Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD savaş gemisi, 8 petrol tankeri ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu.