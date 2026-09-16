Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti - Son Dakika
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Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
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Bursa’da tartıştığı 36 yaşındaki Hamdullah Yaman’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Maşallah Tan ile 20 yaşındaki Mücahit Sertkaya’nın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıkları ölümle tehdit edince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarılan maktulün babası ve ağabeyi, ikinci duruşmaya katılmadı. Ailenin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

Bursa'da tartıştığı Hamdullah Yaman'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldüren Maşallah Tan (20) ile Mücahit Sertkaya'nın (20) müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıkları ölümle tehdit edince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarılan maktulün babası ve ağabeyi, ikinci duruşmaya katılmadı. Ailenin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

PARKTA OTURURLARKEN YANLARINA GİTTİ, CANINDAN OLDU

Olay, 22 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar Parkı'nda oturan Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya ile o sırada motosikletiyle geçen Hamdullah Yaman arasında iddiaya göre küfür nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Tan, Yaman'ı boğazından bıçakladı. Hamdullah Yaman kanlar içinde yere yığılırken, yardımına koşan çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaman, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Maşallah Tan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mücahit Sertkaya'yı gözaltına alırken, kaçan Maşallah Tan polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tan tutuklandı, Mücahit Sertkaya'ya ise ev hapsi cezası verildi. Sertkaya da ilk duruşmada tutuklanarak cezaevine kondu.

Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

MÜEBBET İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya'nın yargılanmasına 13 Temmuz'da Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya sanıkların yanı sıra Hamdullah Yaman'ın eşi Mariye Yaman, ağabeyi Emre Yaman, babası Ahmet Yaman ve taraf avukatları katıldı. 

MAHKEMEDE "SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYE TEHDİT ETTİ

Olay anına ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası görüntülerinin gösterilmesi üzerine maktulün babası ve ağabeyi, sanıklara tepki gösterdi. Olay anının görüntülerini izleyen ağabey Emre Yaman sanığa dönerek 'Seni öldüreceğim' deyince, babasıyla birlikte mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Duruşma salonu dışında da taşkınlık yapan aile polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya ile taraf avukatları katıldı. İlk celsede sanıkları öldürmekle tehdit eden Hamdullah Yaman'ın ailesi duruşmaya katılmazken, şikayetlerinden de vazgeçtikleri öğrenildi.

"MÜCAHİT İKİSİNİ DE AYIRIYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hamdullah Yaman'ın arkadaşı S.Y., olay günü parka geldiğini söyleyerek, "Hamdullah ile bayramlaştım. Daha sonra oradan ayrıldım. Yaklaşık 500 metre uzaklaşmıştım ki yanımdan geçenler parkta kavga olduğunu söyleyince ben de koştum. Olay yerine vardığımda Hamdullah ile ismini sonradan öğrendiğim Maşallah Tan kavga ediyordu. Mücahit de oradaydı ve ikisini de ayırıyordu. Maşallah'ın elinde bıçak görmedim ama bir süre sonra Hamdullah'ın üstünün kan olduğunu fark ettim. Hemen 112'yi aradım. Mücahit de tampon yapıyordu. Ben Mücahit'in, Hamdullah'ı tuttuğunu görmedim, aksine ayırıyordu" diye konuştu.

Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

"BIÇAĞI RASTGELE SALLAYINCA BOĞAZINA İSABET ETTİ"

Mahkeme başkanının söz verdiği Maşallah Tan, pişman olduğunu söyleyip, tahliyesini istedi. Tutuklu sanık, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayıp, "Olay günü arkadaşım Mücahit ile alkol alıp parkta oturuyorduk. Bu sırada Hamdullah'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan arkadaşım K.E.'yi görüp selam verdim. Bu sırada motosikleti kullanan Hamdullah acelelerinin olduğunu söyleyerek bana küfredip, itekledikten sonra yoluna devam etmek istedi. Aramızda yaşanan tartışma arbedeye dönünce bıçağımı çıkardım. Elimdeki bıçak yere düştü. Alıp panik halinde rastgele sallayınca bıçak boğazına isabet etti. Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim. Amacım onu öldürmek değildi" diye konuştu.

"RAHMETLİYİ AMBULANSA KADAR BEN TAŞIDIM"

Mücahit Sertkaya ise "Benim olayla alakam yok. İki tarafı da ayırmaya çalışıyordum. Rahmetli mahalleden amcamın arkadaşıydı. Tuttum ayırmaya çalıştım. Üçümüz aynı anda yere düştük. Kalktığımızda Hamdullah'ın üstü kandı. Rahmetliyi ambulansa kadar ben taşıdım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Mahkeme, Adliye, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti - Son Dakika

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