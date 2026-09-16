Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi

Kayseri Melikgazi\'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs fabrikanın önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kastim Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde yaşanan olayda, A.Ş. (40) tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son vermek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından fabrikanın önünde inceleme yapılırken, A.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Adli Tıp Kurumu, Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Olaylar, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika
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