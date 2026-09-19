Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah, Türkiye\'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'daki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkan Muhammed Salah, karşılaşmanın 4. dakikasında fileleri sarsarak Süper Lig kariyerindeki ilk derbi golünü kaydetti. Maçın geri kalanında iki gol daha atan Salah, mücadeleyi hat-trick ile tamamladı.

Süper Lig’in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor formasıyla ilk kez Galatasaray karşısına çıkan Muhammed Salah, maça adeta fırtına gibi başladı.

SALAH DERBİYE GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında gelişen hızlı kontratakta topu kendi yarı sahasından süratle taşıyan Mısırlı yıldız, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Salah, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK DERBİSİNİ BOŞ GEÇMEDİ

Bordo-mavili formayla çıktığı ilk derbide fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk derbi golüne de imza atarak Papara Park’ı ayağa kaldırdı.

SALAH HAT-TRICK YAPTI

Mısırlı yıldız karşılaşmanın geri kalan anlarında da şov yaptı. Mücadelenin 44. dakikasında topu alan Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Mısırlı yıldız, ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi. Mücadelenin 80. dakikasında ise yeniden savunma arkasına sarkan Salah, Uğurcan'ı bir kez daha avlayarak ilk derbisinde hat-trick yapmayı başardı. 

Muhammed SalahGalatasarayTrabzonsporTürkiyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    okanı gonderın artık gsarayı rezıl etı yeter artık 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
19:43
Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık
Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:58:31. #7.12#
SON DAKİKA: Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement