Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

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Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise hakimlikteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun, Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise hakimlikteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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