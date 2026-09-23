Eskişehir'de çöpe atılan kimyasallar patladı, özel okul hakkında inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de çöpe atılan kimyasallar patladı, özel okul hakkında inceleme başlatıldı

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Eskişehir\'de çöpe atılan kimyasallar patladı, özel okul hakkında inceleme başlatıldı
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Eskişehir Odunpazarı'nda bir çöp konteynerinde peş peşe patlamalar yaşandı. Polis incelemesinde patlamalara yakındaki özel okulun fen laboratuvarından çöpe atılan kimyasalların yol açtığı belirlendi; yaralanan olmazken okul yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de bir okulun yanındaki çöp konteynırda meydana gelen patlamalar ile ilgili polis çalışma yaptı. Patlamanın özel okul tarafından çöpe atılan kimyasal maddelerden kaynaklı olduğu tespit edildi.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Konteynerden yükselen sesleri ve dumanı, hemen sokak yanında yer alan Adalet İlkokulu yetkilileri fark etti. Durumun vakit kaybedilmeden emniyet güçlerine ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin yaptığı incelemelerde, patlamaya yakındaki bir özel okulun fen laboratuvarındaki deneylerde kullanılan kimyasal maddelerin çöpe bilinçsizce atılmasının neden olduğu tespit edildi. Kimyasalların tepkimeye girmesiyle yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Sorumsuzluk nedeniyle tehlikeye yol açan özel okul yönetimi hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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