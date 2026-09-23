Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar

Elazığ'da merkeze bağlı Değirmenönü köyünde yaşlı bir adamın elinden zincirle ağaca bağlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle eşi tarafından ağaca zincirlendiği ortaya çıktı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ KAYDETTİ

Olay, Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü köyünde meydana geldi. Bölgeden geçen bir vatandaş, yol kenarındaki bir ağaca elinden zincirlenmiş halde duran yaşlı adamı fark etti. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaş, insanlık dışı manzarayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

EŞİ TARAFINDAN BAĞLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, psikolojik sorunları bulunan yaşlı adamın daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü ancak tedavisinin yarım kaldığı belirlendi. Yaşlı adamın, çevredeki insanlara rahatsızlık vermesini engellemek gerekçesiyle eşi tarafından elinden ağaca zincirlendiği öğrenildi.