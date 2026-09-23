Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek\'ten merak edilen soruya yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardaki orantısız büyümeye dikkat çekerek soruşturmanın detaylarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞIN PARASININ HEBA EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Bakan Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerinin koruma altına alınması için hızlıca tedbir alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın iyi niyetli bir şekilde yıllarca dişinden tırnağından yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, başka yerlere aktarıldığını gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirip bu paraları almalarını sağlamak. Vatandaşın paralarının heba edilmesine izin vermeyiz."

YURT DIŞINA KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ OLMUŞ

Yurt dışına para kaçırılma girişimlerinin tespit edildiğini ve anında engellendiğini aktaran Gürlek, "Bir kısım şirketlere el koyduk. Bir kısım mal varlıklarına el koyduk. Bir kısma tedbir kararı koyduk. Tapudaki taşınmazların devredilmesi engellendi ve bankalara gerekli yazılar gönderildi" dedi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye edilen fonların yöneticilerinin birinci derece akrabalarının mal varlıklarına da dondurma işlemi uygulandığı kaydedildi.

"SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK, 63 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Soruşturmanın kapsamının daha da genişleyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, mevcut adli duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Şu an itibarıyla 63 kişi hakkında işlem yapıldı. 4 tutuklu var. Gözaltına alınanlar var, adli kontrol tedbiri uygulananlar ve firariler var. İstanbul Başsavcılığı'nın isnat ettiği suçlar örgütlü olarak bakılıyor. Örgütlü suçlar, dolandırıcılık, devlet aleyhine dolandırıcılık ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet olmak üzere üç temel suçlama yöneltildi. MASAK raporlarına göre mal varlığında artış varsa aklama suçu da sürece dahil ediliyor."

"BİR HİSSE ASELSAN VE TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN DAHA DEĞERLİ HALE GELMİŞTİ"

Piyasadaki olağan dışı hareketliliklerin yakın takibe alındığını belirten Gürlek, borsadaki tabloyu şu sözlerle özetledi: "Borsada 8,5 milyon vatandaşımız var. Bir kısım hisse veya fonlar normal seyrinde giderken bazılarının yüzde 400, yüzde 500, hatta yüzde 5000 arttığını görüyoruz. Bu anormal bir artıştır. Örneğin bir hisse var, şirket merkezi dahi yok ancak değeri Türk Hava Yolları'ndan, ASELSAN'dan daha yüksek görünüyor. Bu durum hayatın olağan akışına aykırıdır."

Başsavcılık görevinde bulunduğu dönemde bu suçlarla mücadele için özel birim kurduklarını hatırlatan Gürlek, bu alanda uzman üç savcının sadece manipülasyon ve sermaye piyasası suçlarını incelediğini ifade etti.

"FON MEVZU SON İKİ YILIN MESELESİ"

Sermaye piyasalarındaki manipülasyonların geçmişte "tahtacılar" üzerinden yürütüldüğünü, ancak fon odaklı usulsüzlüklerin son iki yılda yoğunlaştığını vurgulayan Bakan Gürlek, Başsavcılığın re'sen soruşturma yapabilmesi için SPK'nın soruşturma izni vermesi veya suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirterek, sürecin kurumlar arası koordinasyonla kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.