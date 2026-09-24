Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı - Son Dakika
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Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

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Adana\'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı
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Adana'da aranan cezaevi firarisi, polise teslim olmamak için tabanca ile ateş açıp el bombasının pimini çekti. Yüreğir'deki evde yaklaşık bir saatlik ikna çalışması sonrası özel harekat polislerince yakalandı, bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi.

Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olan cezaevi firarisi polise teslim olmamak için önce tabanca ile ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Özel harekat polisleri tarafından firari şahıs yakalanırken el bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

EKİPLER İZİNİ SÜRDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan Mehmet Şirin D.'nin peşine düştü.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

Ekiplerin çalışmalarında söz konusu firarinin Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Tespitlerin ardından eve operasyon yapıldı.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

ATEŞ ETTİ, EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ

Operasyon sırasında polisleri fark eden Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru rastgele ateş açarak teslim olmak istemedi. Ardından Mehmet Şirin D., el bombasını gösterip pimi çekti.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

Bunun üzerine bölgeye terörle mücadele, özel harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

EL BOMBASI İMHA EDİLDİ

Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmalarının ardından söz konusu Mehmet Şirin D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Pimi çekilmiş el bombası ise, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı

Gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyete götürüldü.

Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açtı, pimi çekilmiş bombayla direndi, yakalandı
Kaynak: İHA
GüvenlikYüreğirCezaeviGüncelAdanaSuçSon Dakika

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