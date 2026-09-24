Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a giden 58 yaşındaki kişi, burada gençleşme amacıyla estetik operasyon geçirdi. Operasyonun ardından ortaya çıkan sonuç, öncesiyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Operasyon sonrası görüntülerde kişinin yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti. Özellikle daha genç bir görünüm elde etmesi, görüntüleri izleyenlerin ilgisini çekti.

DEĞİŞİMİN BOYUTU DİKKAT ÇEKİCİ

58 yaşındaki kişinin ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yan yana paylaşılması, değişimin boyutunu daha da belirgin hale getirdi.