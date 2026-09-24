Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

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Gençleşme ameliyatı için Türkiye'den Vietnam'a giden 58 yaşındaki kişinin operasyon sonrası değişimi dikkat çekti. Öncesi ve sonrası görüntüleri kısa sürede yayılan kişinin geçirdiği değişim görenleri şaşırttı.

Türkiye'den Vietnam'a giden 58 yaşındaki kişi, burada gençleşme amacıyla estetik operasyon geçirdi. Operasyonun ardından ortaya çıkan sonuç, öncesiyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Operasyon sonrası görüntülerde kişinin yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti. Özellikle daha genç bir görünüm elde etmesi, görüntüleri izleyenlerin ilgisini çekti.

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

DEĞİŞİMİN BOYUTU DİKKAT ÇEKİCİ

58 yaşındaki kişinin ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yan yana paylaşılması, değişimin boyutunu daha da belirgin hale getirdi.

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi
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    Yorumlar (5)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Berbat olmuş Bune ya 8 0 Yanıtla
  • Sevdalı Sevdalı bakma Sevdalı Sevdalı bakma:
    keşke yapmasaymış 2 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    ulan yaptınız bari burun ile kulağa da bir el atsa işiniz ya 2 0 Yanıtla
  • 8090sedat 8090sedat:
    6ay,1 sene sonra oturur,bu hali ölçü değil. 0 0 Yanıtla
  • Murat Türk Murat Türk:
    Artık ölmezsin ölümsüz oldun yazıkkkk 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi - Son Dakika
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