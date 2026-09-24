Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Kubilay Turkyilmaz:

Maalesef üzülerek belirteyim sağlık hizmetinde hala particilik yapan sırf yönetimi sevmiyor diye hıncını öfke ve kinini vatandaştan çıkarmaya çalışan sağlık personelleri dolu bunlar temizlenmedikçe bu sorunlar birmez