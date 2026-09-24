Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum - Son Dakika
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Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

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Iğdır'da “Benim Şehrim Benim Evim” projesi kapsamında düzenlenen çevre temizliğine katılan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün yanına gelen bir vatandaş, Iğdır Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden 15 gündür sıra alamadığını söyleyerek yardım istedi. Vatandaşın talebini dinleyen Alagöz, hastanede kardiyoloji doktorunun bulunduğunu belirterek danışmanlarına, “Arkadaşlar yardımcı olsun, sıra al” dedi. Danışmanlar daha sonra vatandaşla ilgilenerek bölgeden ayrıldı.

Iğdır Valiliği koordinasyonunda çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Benim Şehrim Benim Evim” projesine AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de katıldı.

Çevre temizliği çalışmaları devam ederken Alagöz'ün yanına gelen bir vatandaş, yaşadığı randevu sorununu anlattı.

"15 GÜNDÜR SIRA ALAMIYORUM"

Vatandaş, Iğdır Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden 15 gündür sıra alamadığını belirterek Alagöz'den yardım istedi.

Vatandaşın talebini dinleyen Alagöz ise hastanede kardiyoloji doktorunun bulunduğunu belirterek, “Arkadaşlar yardımcı olsun, sıra al” dedi.

DANIŞMANLARI VATANDAŞLA İLGİLENDİ

Alagöz'ün yönlendirmesinin ardından danışmanlar vatandaşı yanlarına aldı. Vatandaş daha sonra danışmanlarla birlikte bölgeden ayrıldı.

Çevre temizliği çalışması sırasında yaşanan diyalogda vatandaşın “15 gündür sıra alamıyorum” sözleri dikkat çekti.

Devlet HastanesiCantürk AlagözMilletvekiliAK PartiHastaneGüncelIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    randevuyu vekil ayarlıyor ? 3 2 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    Maalesef üzülerek belirteyim sağlık hizmetinde hala particilik yapan sırf yönetimi sevmiyor diye hıncını öfke ve kinini vatandaştan çıkarmaya çalışan sağlık personelleri dolu bunlar temizlenmedikçe bu sorunlar birmez 2 2 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    bir kişiye sıra alınca sorun bitti mi? 2 0 Yanıtla
  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Oda bişeymi randevuyu bırak benim çocuk Diyarbakır Dicle üniversitesinde çene si iki yerden kırılmış darp edildi ameliyat olması lazım 4 gündür acılar içinde bekletiyor ne sağlığından bahsediyorsunuz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum - Son Dakika
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