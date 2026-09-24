Mersin\'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin güncellediği listede Mersin'den 3 ürün yer aldı. Denetimlerde kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, sumakta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından hazırlanan taklit ve tağşiş listesini 23 Eylül 2026 tarihinde güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan yeni listede Mersin'de faaliyet gösteren işletmelere ait et ve baharat ürünleri de bulunuyor.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yayımladığı listeye göre, Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

DANA-KUZU KIYMADA SAKATAT ÇIKTI

Listede Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Mezitli Et Balık tarafından satışa sunulan dana-kuzu karışık kıyma da yer aldı. Yapılan incelemede üründe sakatat tespit edildi.

SUMAKTA İZİN VERİLMEYEN BOYA

Tarsus'ta Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Bakanlığın güncellediği listede Türkiye'nin farklı illerindeki çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri de kamuoyuna duyuruldu.