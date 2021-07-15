Son Dakika Akdeniz Haberleri

00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyeti, ilk kez resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. Tatar'ın, "Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz" ifadesi ise dikkat çekti.

21:16 Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı Tavuk ve tavşanlar yangında telef oldu Onlarca cins tavuk ve tavşan alevlerden kaçamadı, koyunlar kaçarak kurtuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve...

20:42 Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü tek antrenmanla sürdürdü.

19:57 MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'yi Akdeniz'de rahatlatacak adımlar atılmalıdır" Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanını aramasını değerlendirerek, "Türkiye'yi Ortadoğu'da ve Akdeniz de rahatlatacak adımları destekliyoruz.

19:50 SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladıBurcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

19:40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi Görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alınırken başta Afganistan olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

19:24 Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18:55 Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

18:41 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin savunma sanayii...

18:10 Valencia, Yeni Sezona Akdeniz Sahillerinde Hazırlanıyor Valencia CF, şehrin güneyindeki Akdeniz kıyılarında 2021/22 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor.

17:23 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.

17:09 Siyah incir hasadı başladı Türkiye'nin önemli yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de hasadına başlanan siyah incir, kilogramı 25-30 liradan alıcı buluyor.

17:08 "15 Temmuz'un zirvesi olduğu mücadele süreciyle özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkat çekerek, "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" dedi.

17:01 Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkat çekerek, "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" dedi.

16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.

16:56 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.

14:45 Milli yüzücü Emre Sakcı Bugün Olimpiyat yolcusu Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakcı, ülkemize bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle bugün yola çıkıyor.

13:43 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:17 DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU MUĞLA'nın Datça ilçesi, açıklarında tur teknesi ile koyları gezen tatilciler tarafından ölü yunus bulundu.

12:59 Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve bıldırcın telef oldu.

12:15 Serinlemek için girdiği denizde boğuldu ANTALYA'nın Finike ilçesinde pansiyon sahibi Fatma Ertaş (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

11:04 Kadınların yarım kalan hayallerini gerçekleştiriyorlar Akdeniz Kadınları ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi-Yarım Kalan Hayaller Çalışma Grubu, yarım kalan hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

08:41 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

00:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri yakarak on binlerce kişinin canını kurtardınız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri yakarak on binlerce kişinin canını kurtardınız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Silah ve bomba sesleri gecenin karanlığını delerken bu hain darbe girişimini milletimizle omuz omuza püskürttük" " Bu millet,...

23:59 Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

23:22 Numan Kurtulmuş: "15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür" Numan Kurtulmuş: "15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür" -"15 Temmuz zaferi Türkiye'nin önünü açmıştır" 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.

23:16 Son dakika haberi | Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bu yana bakanlık olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonunda 312 bin 121 gözaltı yaptık. Şehit verdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımız hesabını bunlardan soruyoruz.

22:50 15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da anma etkinlikleri düzenlendi.

22:24 BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'ten "ateşkes anlaşması çökebilir" uyarısı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya'daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.

22:17 Son dakika... Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı Bir son dakika haberine göre Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki programa katıldı.

19:06 'Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz'un Analizi' Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi tarafından çevrimiçi düzenlenen etkinlikte Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin 'Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz'un Analizi' konulu konferans verdi.

18:17 Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Suriyeli öğrenci kalfalık belgesi almaya hak kazandı.

18:08 Onur Ergün, Hatayspor'a doğru Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Onur Ergün ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaştığı videoda 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra SİHA'lar, Oruç Reis, Barbaros, Turgut Reis'in görüntüleri yer aldı.