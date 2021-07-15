Son Dakika Akdeniz Haberleri

- 01:15 16 Temmuz 2021 Haberleri
16 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyeti, ilk kez resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. Tatar'ın, "Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz" ifadesi ise dikkat çekti.
- Dün Dün 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek şikayette bulundu.
- Dün Dün 21:16 Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı Tavuk ve tavşanlar yangında telef oldu Onlarca cins tavuk ve tavşan alevlerden kaçamadı, koyunlar kaçarak kurtuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve...
- Dün Dün 20:42 Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü tek antrenmanla sürdürdü.
- Dün Dün 19:57 MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'yi Akdeniz'de rahatlatacak adımlar atılmalıdır"
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanını aramasını değerlendirerek, "Türkiye'yi Ortadoğu'da ve Akdeniz de rahatlatacak adımları destekliyoruz.
- Dün Dün 19:50 SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı
Aytemiz Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladıBurcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.
- Dün Dün 19:40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alınırken başta Afganistan olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
- Dün Dün 19:24 Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Dün Dün 18:55 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- Dün Dün 18:41 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz"
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin savunma sanayii...
- Dün Dün 18:10 Valencia, Yeni Sezona Akdeniz Sahillerinde Hazırlanıyor
Valencia CF, şehrin güneyindeki Akdeniz kıyılarında 2021/22 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor.
- Dün Dün 17:29 Tarsus'ta yerli ve milli ayçiçeği hasat edildi
Tarsus Belediyesinin, bir vatandaşın tarlasına ektiği ayçiçeğinin hasadı yapıldı.
- Dün Dün 17:26 Mersin'de "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtımı yapıldı
Akdeniz Naturel Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
- Dün Dün 17:23 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.
- Dün Dün 17:09 Siyah incir hasadı başladı
Türkiye'nin önemli yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de hasadına başlanan siyah incir, kilogramı 25-30 liradan alıcı buluyor.
- Dün Dün 17:08 "15 Temmuz'un zirvesi olduğu mücadele süreciyle özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkat çekerek, "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" dedi.
- Dün Dün 17:01 Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkat çekerek, "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" dedi.
- Dün Dün 16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.
- Dün Dün 16:56 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz.
- Dün Dün 16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur.
- Dün Dün 16:03 Erdoğan: "Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol...
Erdoğan: "Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.
- Dün Dün 15:22 Mersin'de işçi servisi devrildi: 2 yaralı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- Dün Dün 14:54 Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
MERSİN (İHA) – Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin'de yapılıyor.
- Dün Dün 14:45 Milli yüzücü Emre Sakcı Bugün Olimpiyat yolcusu
Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakcı, ülkemize bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle bugün yola çıkıyor.
- Dün Dün 13:43 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- Dün Dün 13:17 DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
MUĞLA'nın Datça ilçesi, açıklarında tur teknesi ile koyları gezen tatilciler tarafından ölü yunus bulundu.
- Dün Dün 12:59 Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve bıldırcın telef oldu.
- Dün Dün 12:53 AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya 22 Haziran-12 Temmuz döneminde gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu açıkladı.
- Dün Dün 12:30 Adana Demirspor, Bolu'daki ilk etap kampını tamamladı
Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı.
- Dün Dün 12:15 Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
ANTALYA'nın Finike ilçesinde pansiyon sahibi Fatma Ertaş (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
- Dün Dün 11:04 Kadınların yarım kalan hayallerini gerçekleştiriyorlar
Akdeniz Kadınları ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi-Yarım Kalan Hayaller Çalışma Grubu, yarım kalan hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
- Dün Dün 08:41 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Dün Dün 00:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri yakarak on binlerce kişinin canını kurtardınız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri yakarak on binlerce kişinin canını kurtardınız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Silah ve bomba sesleri gecenin karanlığını delerken bu hain darbe girişimini milletimizle omuz omuza püskürttük" " Bu millet,...
- 15.07.2021 15 Tem 23:59 Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
- 15.07.2021 15 Tem 23:47 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"nda konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, devlet ve milletin bütünleştiği, devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın 'Çıkın meydanlara, bu hainlere dersini verin.
- 15.07.2021 15 Tem 23:22 Numan Kurtulmuş: "15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür"
Numan Kurtulmuş: "15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür" -"15 Temmuz zaferi Türkiye'nin önünü açmıştır" 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.
- 15.07.2021 15 Tem 23:16 Son dakika haberi | Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bu yana bakanlık olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonunda 312 bin 121 gözaltı yaptık. Şehit verdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımız hesabını bunlardan soruyoruz.
- 15.07.2021 15 Tem 23:10 İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da ihanet ettiler ama 15 Temmuz'da bir büyük yanlış yaptılar.
- 15.07.2021 15 Tem 22:57 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması, Antalya'da düzenlendi
Antalya Okçular Tekkesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Yarışması düzenlendi.
- 15.07.2021 15 Tem 22:50 15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da anma etkinlikleri düzenlendi.
- 15.07.2021 15 Tem 22:24 BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'ten "ateşkes anlaşması çökebilir" uyarısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya'daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.
- 15.07.2021 15 Tem 22:17 Son dakika... Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı
Bir son dakika haberine göre Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki programa katıldı.
- 15.07.2021 15 Tem 19:06 'Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz'un Analizi' Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi tarafından çevrimiçi düzenlenen etkinlikte Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin 'Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz'un Analizi' konulu konferans verdi.
- 15.07.2021 15 Tem 18:17 Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı
Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Suriyeli öğrenci kalfalık belgesi almaya hak kazandı.
- 15.07.2021 15 Tem 18:08 Onur Ergün, Hatayspor'a doğru
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Onur Ergün ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
- 15.07.2021 15 Tem 17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaştığı videoda 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra SİHA'lar, Oruç Reis, Barbaros, Turgut Reis'in görüntüleri yer aldı.
- 15.07.2021 15 Tem 17:37 Son dakika gündem: Pandemi flamingo nüfusunu artırdı, Tuz Gölü beslemek için yetmedi
Edinilen son dakika haberine göre Pandemi flamingo nüfusunu artırdı, Tuz Gölü beslemek için yetmedi Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
- 15.07.2021 15 Tem 16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı.
- 15.07.2021 15 Tem 14:44 TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz siyasi bir tartışma başlığı değil, milletimizin varlık yokluk mücadelesidir.