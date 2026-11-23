(ANKARA) - Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıkları, yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevrelerinde, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.

MGM, yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri ile İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağnı açıkladı.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini kaydeden MGM, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına olacağını duyurdu. MGM, kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını bildiren MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceğini kaydetti.