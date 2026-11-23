İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Nursena Gür'ün mezarlıkta alkol içtiği ve İslam dinine yönelik tepki çeken ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Gür, videonun 16 yaşındayken çekildiğini öne sürerek yaptıklarından utanç duyduğunu söyledi. Ancak görüntülerdeki ürünün 2022 yılbaşına özel piyasaya sürüldüğü iddiası, Gür'ün açıklamasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

MEZARLIKTA BİRA İÇTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Nursena Gür'ün geçmiş yıllarda mezarlıkta alkol aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gür'ün Fatiha okuduğunu söyledikten sonra bira içtiği ve "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Mezarlıkta çekildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Gür'ün mezarlıkta alkol alması ve kullandığı ifadeler tartışma konusu olurken, çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"YAPTIĞIM HAREKETTEN UTANÇ DUYUYORUM"

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nursena Gür, videonun 16 yaşındayken çekildiğini belirterek pişmanlığını dile getirdi. Gür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "16 yaşında bir çocukken yaptığım cahilce bir hareketten dolayı yıllardır büyük bir utanç duymaktayım. Bu pişmanlığımı, o dönem de dahil olmak üzere çevreme her seferinde açıkça belirttim."

"DERNEĞİMİZİN MÜCADELESİNİ ENGELLEMEKTEDİR"

Videonun yeniden gündeme getirilmesinin derneğin çalışmalarını engellemeyi amaçladığını savunan Gür, kendisine yönelik iftiralarla mücadele edeceğini söyledi. Gür, "Söz konusu videonun servis edilmesindeki ve daha önce hakkımda ortaya atılan iftiralardaki tek amaç, derneğimizin mücadelesini engellemektir. Bugüne kadar şahsıma yöneltilen asılsız iftiralara karşı sonuna kadar mücadele ettim ve etmeye de devam edeceğim" dedi.

GÖREVİNDEN İSTİFA EDEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Geçmişte yaptığı davranışın sorumluluğunu kabul ettiğini belirten Gür, dernekteki görevinden ayrılabileceğini de duyurdu. Gür, "Ancak geçmişte yaptığım bu hata karşısında başım eğiktir ve sorumluluğumu kabul ediyorum. Derneğimizin haklı mücadelesine zarar vermemek adına, üyelerimizin de onay vermesi halinde görevimden istifa edeceğimi kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

2022 YILBAŞINA ÖZEL ÜRÜN İDDİASI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Gür'ün videonun çekildiği sırada 16 yaşında olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Görüntülerde içilen ürünün 2022 yılbaşına özel olarak piyasaya sürüldüğü öne sürüldü. Bu detay, videonun çekildiği tarihe ve Gür'ün o dönemdeki yaşına ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

ZAFER PARTİSİ'NDE GÖREV YAPMIŞ

Nursena Gür'ün siyasi geçmişine ilişkin bir ayrıntı da gündeme geldi. Gür'ün 2024 yılında Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi. Gür'ün yaşının ise 24 olduğu öne sürüldü.