Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ve ligin son sırasında yer alan Eyüpspor'da fatura kesildi.

EYÜPSPOR'DA AYRILIK

İstanbul temsilcisi, karşılaşmanın hemen ardından yaptığı resmi açıklamayla kulüp bünyesinde önemli bir ayrılık yaşandığını duyurdu.

HÜSEYİN GEDİK İLE VEDALAŞILDI

Eyüpspor'da sezon başında kadro planlaması ve transfer süreçlerini yönetmek üzere göreve getirilen Hüseyin Gedik ile yollar ayrıldı. Eyüpspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında kulübümüzün kadro yapılanması ve transfer süreçlerinden sorumlu olarak görev yapan Hüseyin Gedik’in görevine son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."