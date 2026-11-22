Güneş tutulmasını uzun süre çıplak gözle izleyince ameliyat olmak zorunda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Villarreal forması giyen Trabzonspor'un eski yıldızı Nicolas Pepe, güneş tutulmasını uzun süre çıplak gözle izlediği için gözünden ameliyat olmak zorunda kaldığı iddia edildi. Bu sebeple 5 maç sahalardan uzak kalan Pepe'nin bugün oynanan Barcelona maçında sahaya maskeyle çıktığı belirtildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Trabzonspor'un eski yıldızı Nicolas Pepe, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir sakatlık haberiyle gündeme geldi.
PEPE HAKKINDA ÇARPICI İDDİA
İspanyol basınındaki haberlere göre; Fildişi Sahilli futbolcunun, güneş tutulmasını uzun süre çıplak gözle izlemesi nedeniyle gözünden ameliyat olmak zorunda kaldığı öne sürüldü. Yaşadığı bu talihsiz sağlık sorunu sonrası operasyon geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavi ve iyileşme sürecinde takımının oynadığı 5 resmi karşılaşmada bu nedenle forma giyemediği belirtildi.
BARCELONA MAÇINA ÖZEL MASKEYLE ÇIKTI
Tedavisinin tamamlanmasının ardından koruyucu maskeyle antrenmanlara başlayan Nicolas Pepe, sahalara dönüşünü dev bir randevuyla gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Villarreal'in bugün Barcelona ile oynadığı karşılaşmada gözünü korumak amacıyla özel bir maske takarak sahaya çıktı.
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