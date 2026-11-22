İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Trabzonspor'un eski yıldızı Nicolas Pepe, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir sakatlık haberiyle gündeme geldi.

PEPE HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

İspanyol basınındaki haberlere göre; Fildişi Sahilli futbolcunun, güneş tutulmasını uzun süre çıplak gözle izlemesi nedeniyle gözünden ameliyat olmak zorunda kaldığı öne sürüldü. Yaşadığı bu talihsiz sağlık sorunu sonrası operasyon geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavi ve iyileşme sürecinde takımının oynadığı 5 resmi karşılaşmada bu nedenle forma giyemediği belirtildi.

BARCELONA MAÇINA ÖZEL MASKEYLE ÇIKTI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından koruyucu maskeyle antrenmanlara başlayan Nicolas Pepe, sahalara dönüşünü dev bir randevuyla gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Villarreal'in bugün Barcelona ile oynadığı karşılaşmada gözünü korumak amacıyla özel bir maske takarak sahaya çıktı.