Bücür Cadı'nın küçük yıldızı Merve Erdoğan Carim, yıllar içinde oyunculuk kariyerini tiyatro sahnesine taşıdı. Zeliş karakteriyle tanınan oyuncu, şimdilerde hem tiyatroda rol alıyor hem de eğitim alanında görev yapıyor.

KÜÇÜK ZELİŞ'İN YILLAR SONRAKİ HALİ

2000'li yılların sevilen televizyon yapımlarından Bücür Cadı, yayınlandığı dönemde özellikle çocuk izleyicilerin ilgiyle takip ettiği diziler arasında yer alıyordu. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Merve Erdoğan'ın hayat verdiği Zeliş'ti. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Erdoğan, canlandırdığı karakterle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Bücür Cadı'nın küçük Zeliş'i olarak hafızalara kazınan oyuncu, aradan geçen yıllarda mesleğini bırakmadı ve farklı projelerle kariyerine devam etti. Bugün Merve Erdoğan Carim adıyla çalışmalarını sürdüren oyuncu, televizyon ekranlarından tiyatro sahnesine uzanan kariyeriyle dikkat çekiyor.

BİRÇOK SEVİLEN DİZİDE ROL ALDI

Merve Erdoğan Carim'in oyunculuk serüveni yalnızca Bücür Cadı dizisiyle sınırlı kalmadı. Çocukluk yıllarında elde ettiği tanınırlığın ardından farklı televizyon yapımlarında rol almaya devam etti. Arka Sıradakiler, Emret Komutanım Yeniden, Sevdaluk, Aşk ve Mavi, Yalaza ve Tövbeler Olsun gibi dizilerde izleyici karşısına çıkan oyuncu, farklı karakterleri canlandırarak kariyerini sürdürdü. Carim, 2026 yılında tabii platformunda yayınlanan Persona dizisinde de konuk oyuncu olarak yer aldı. Böylece televizyon projeleriyle bağını tamamen koparmadan tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi.

ŞİMDİ DEVLET TİYATROSU'NDA SAHNEYE ÇIKIYOR

Bir zamanlar televizyon ekranlarında Zeliş karakterini canlandıran Merve Erdoğan Carim, bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sahnelenen "Tehlikeli Saplantı" adlı tiyatro oyununda Sally Driscoll karakterine hayat veriyor.