Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde 2-1 kazanulan Celta Vigo karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUM AMA...''

Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Zor bir maç olacağını biliyordum ama bu kadar zor değil! Celta Vigo çok iyi bir takım ve milli takıma pek fazla oyuncusu gitmedi. Onlar bu maça 2 hafta boyunca hazırlandılar. Bizim oyuncularımız ise dünyanın dört bir yanına dağılmıştı ve 12 saat uçuş yapan oyuncular vardı." dedi.

''OYUNCULAR SINIRLARINI ZORLUYOR''

Sözlerine devam eden Mourinho, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor!" ifadelerini kullandu.

"ARDA GÜLER TÜKENDİ"

Arda Güler hakkında da konuşan Mourinho, "Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar." şeklinde konuştu.

ARDA İÇİN SÖYLEDİKLERİ YANKI UYANDIRDI

Jose Mourinho'nun özellikle Arda Güler ve Bellingham için yaptığı bu açıklama kısa süre içerisinde İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.