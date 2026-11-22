İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendisini Boğaz'ın sularına bırakarak hayatını kaybeden 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu'nun geride bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşılan uzun mektupta Tahmiscioğlu, son yıllarda yaşadığı hayal kırıklıklarını, ilişkilerinde uğradığını düşündüğü kırgınlıkları, psikolojik olarak zorlandığı süreci ve ailesine ilişkin endişelerini anlattı. Mektubun en dikkat çeken bölümünde ise oğluna seslenen Tahmiscioğlu, evladına duyduğu sevgiyi dile getirerek ondan özür diledi.

"HAYATIN GERÇEKLİĞİNİ TOKAT GİBİ ÇARPTI"

Tahmiscioğlu, mektubunun ilk bölümünde ölüm ve intihar düşüncelerinin uzun süredir hayatında yer aldığını belirtti. Yaşadığı süreci anlatan 46 yaşındaki adam, son yıllarda biriken sorunların ve hayal kırıklıklarının kendisini giderek daha fazla yıprattığını ifade etti.

Mektubunda geçmişte hayatında yer alan bazı kişilere yönelik kırgınlıklarını da dile getiren Tahmiscioğlu, kendisini yaraladığını düşündüğü ilişkilerden ve yaşadığı ayrılıklardan söz etti. Birlikte kalacaklarına inandığı kişilerin zamanla hayatından çıkmasını unutamadığını belirten Tahmiscioğlu, platonik olarak sevdiği bir kadının söylediği bir sözün de kendisini derinden etkilediğini yazdı.

Ancak mektubunun ilerleyen bölümünde son zamanlarında kendisine güzel duygular yaşattığını belirttiği bir kadına teşekkür ederek onu suçlamadığını özellikle vurguladı.

"BİR İNTİHARIN ANATOMİSİ" BELGESELİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

Tahmiscioğlu'nun mektubunda dikkat çeken bir diğer bölüm ise yaşadıklarını bir belgeselle anlatma düşüncesi oldu. LinkedIn üzerinden Netflix'e ulaştığını belirten Tahmiscioğlu, hayatını ve yaşadığı süreci konu alan "Bir İntiharın Anatomisi" isimli bir belgesel hazırlanmasını istediğini yazdı.

Böyle bir çalışmanın kendisinden sonra da bir anlam taşımasını ve yaşadıklarının başkalarına ulaşmasını istediğini belirten Tahmiscioğlu, bu girişiminden sonuç alamadığını ifade etti.

Ayrıca "Satılık Hayat" adını verdiği başka bir fikir üzerinde düşündüğünü de anlatan Tahmiscioğlu, iyi eğitimli ve sağlıklı bir birey olarak hayatını başka birinin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme düşüncesini dile getirdi. Bu fikrin kendisine, hayatının başka biri için ne kadar değerli görüldüğünü sorgulattığını belirtti.

BORÇLARINI VE YAKINLARINA KARŞI SORUMLULUKLARINI DA YAZDI

Mektubunda ölümünün ardından geride kalacak kişilerin yaşayacağı sorunlara da değinen Tahmiscioğlu, borçlarını, kendisinden özür bekleyenleri ve helallik isteyenleri düşündüğünü ifade etti.

Ailesi ve yakınları için yapılması gerekenleri sıralayan Tahmiscioğlu, oğlunun ve diğer aile üyelerinin geleceğine ilişkin endişelerini de paylaştı. Günlük yaşamındaki sorumlulukların ve ölümünden sonra geride bırakacağı ayrıntıların kendisine ağır geldiğini belirten 46 yaşındaki adam, son yıllarda psikolojik açıdan giderek zorlandığını anlattı.

Tahmiscioğlu, küçük aksaklıkların bile kendisini derinden etkilediğini, günlük hayatta yaşadığı basit sorunlarla dahi mücadele etmekte zorlandığını yazdı. İyi niyetli ve ahlaklı bir insan olmaya önem verdiğini ancak beklediği karşılığı alamadıkça hayal kırıklıklarının büyüdüğünü belirtti.

OĞLUNA SESLENDİ: "SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Veda mektubunun en duygusal bölümü ise oğlu Can'a ayırdığı satırlar oldu. Evladının önünde uzun ve umut dolu bir hayat bulunduğunu belirten Tahmiscioğlu, ona duyduğu sevgiyi şu ifadelerle anlattı:

"Can, Can, Can, oğlum, canım oğlum, evladım; seni hep çok sevdim, böyle olsun istemedim. Şimdi şişeden bir cin çıksa tek dilek hakkı verse sen ne istiyorsan onu dilerdim. Nerede olursam olayım birlikte mutlu olduğumuz anları düşünmek hep içimi ısıtacak. Yolun, bahtın açık olsun, seni çok seviyorum."

Tahmiscioğlu, oğluna yönelik mesajında yaşananlar nedeniyle ondan özür dilerken, gelecekte mutlu bir hayat sürmesini istediğini ifade etti.

SON SÖZLERİNDE YAKINLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Mektubunun son bölümünde hayatında bulunan herkese teşekkür eden Tahmiscioğlu, son yılları dışında görece iyi bir hayat yaşadığını belirtti. Yakınlarından kendisini affetmelerini isteyen 46 yaşındaki adam, yaşadığı süreçte kendisine destek olan kişilere de teşekkür etti.

Veda yazısını "İnsan sadece haysiyeti için yaşamaz, bazen ölür de..." sözleriyle sürdüren Tahmiscioğlu, son bölümde ailesine ve yakınlarına yönelik ricalarını sıraladı. Mektubunu ise "Beni affedin ve kalın sağlıcakla" ifadeleriyle sonlandırdı.

KÖPRÜDEKİ OLAYDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Levent Tahmiscioğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne motosikletiyle geldikten sonra korkuluklara çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kendisini İstanbul Boğazı'na bırakan Tahmiscioğlu, deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak Ortaköy İskelesi'ne getirildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anları ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.