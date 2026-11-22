Sosyal medyada bir kadın, kızının doğum gününü kutlamak için X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kızının elinde doğum günü pastasıyla gülümsediği anları yayınlayan anne, paylaşımına "İlk göz ağrım, canım Tutku'm... Doğum günün kutlu olsun. İzmir'in en güzel kızı. İyi ki doğdun güzel kızım" notunu düştü. Ancak annenin sevgi dolu mesajının altına yapılan bazı yorumlar, kutlamanın önüne geçti.

DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUNA CİNSEL İMALI YORUMLAR

Genç kadının beyaz bir elbiseyle doğum günü pastasını tuttuğu görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar genç kadının kıyafetini ve fiziksel görünümünü hedef alırken bazıları da cinsel imalar içeren ifadeler kullandı. Bir kullanıcının "Kızın yüzü hariç her yeri gözüküyor, işte medeniyet budur be kardeşim" sözleri dikkat çekti. Bir başka kullanıcı ise anneye yönelik ağır ve aşağılayıcı ifadeler kullandı.

"KEŞKE HERKESE AÇIK PAYLAŞMASAYDIN"

Paylaşımın altındaki yorumlardan birinde annenin kızının kıyafeti nedeniyle eleştirilmesi de dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Abla minik kızın ne giydiği bizi bağlamaz da keşke Twitter mecrasında herkese açık şekilde paylaşmasaydın, sapkınlığın en çok döndüğü uygulama..." ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise "Bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da zorla dedirteceksiniz" yorumunu yaptı.

KUTLAYANLAR DA OLDU

Uygunsuz yorumların yanı sıra genç kadının doğum gününü kutlayan kullanıcılar da oldu. Bir kullanıcı, "Sıhhatli, hayırlı geceler Ayşe Hanım, kızının doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Nice mutlu senelere sevdiklerinle beraber girsin inşallah" ifadeleriyle iyi dileklerini iletti. Böylece bir annenin kızının mutluluğunu paylaşmak için yayınladığı video, birbirinden farklı yorumların yapıldığı bir paylaşım haline geldi.