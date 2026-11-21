Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin savaşa dahil olabileceği yönündeki iddiaların tartışıldığı dönemde yaptığı açıklamada, Türk milletinin savaş tecrübesine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı'nın "Savaş bizim işimiz." sözleri, açıklamasının en çarpıcı bölümü oldu.

BAKAN HAKAN FİDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SAVAŞ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT canlı yayınında Türkiye'nin güvenliği ve olası savaş senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın ardından Türkiye'nin de savaşa dahil olabileceği yönünde ortaya atılan iddialar, Bakan Fidan'ın açıklamalarının arka planını oluşturdu. Türk milletinin geçmişte çok sayıda savaş yaşadığını hatırlatan Bakan Fidan, Türkiye'nin savaş konusunda deneyimli bir ülke olduğunu vurguladı.

"BİZ SAVAŞ NEDİR BİLEN BİR MİLLETİZ"

Türkiye'nin tarihsel savaş tecrübesine vurgu yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Biz savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz. Çok savaştık. Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar. Merak etmeyin."

"KONU SAVAŞMAYA GELİNCE BİLDİĞİMİZ BİR YERDEN SORU ÇIKAR"

Öte yandan Bakan Hakan Fidan'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer bölüm ise savaş ihtimaline ilişkin kullandığı ifadeler oldu. Bakan Fidan, savaşın Türkiye'den uzak kalmasını diledikten sonra, gerektiğinde mücadele etmek konusunda Türk milletinin geçmişten gelen bir tecrübeye sahip olduğunu dile getirdi. "Konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar." sözleriyle bu tecrübeye işaret eden Bakan, açıklamasını "Merak etmeyin." diyerek tamamladı.