Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor- Fenerbahçe karşılaşması 2-2'lik beraberlikle tamamlandı ve lider Galatasaray ile arasındaki olan puan farkı 11'e yükseldi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada ezeli rakibinin Kocaeli deplasmanında iki puan bırakmasını fırsat bilen sarı-kırmızılı kulüp, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından resmi hesapları üzerinden göndermeli bir mesaj yayımladı.

''HEDEF2027''

Şampiyonluk yolundaki kararlılığını vurgulayan "#HEDEF2027" etiketli paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılandı. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken gönderi, sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından binlerce kez beğenilerek paylaşıldı.

İşte o paylaşım: