Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Çiğdem Batur'dan ilk açıklama geldi. Sultanahmet Camii'ndeki sözleri sonrası oyuncu, neyi anlatmak istediğini açıkladı ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

SULTANAHMET CAMİİ'NDEKİ SÖZLERİ SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Oyuncu Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii'nde çektiği videoda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" ifadeleri tartışmalara neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler nedeniyle oyuncu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Batur, yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğü noktalara açıklık getirdi.

"SÖZLERİMİN AMACI HERHANGİ BİR İNANCI HEDEF ALMAK DEĞİLDİ"

Çiğdem Batur, açıklamasının ilk bölümünde herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekanı hedef almadığını vurguladı. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde Sultanahmet Camii'nde yaptığım paylaşımla ilgili oluşan tartışmaları görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekanı hedef almak değildi. Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunuydu."

"TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN EN ÖNEMLİ YÜZLERİNDEN BİRİ"

Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasındaki yerine dikkat çeken Batur, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Takdir edersiniz ki; Sultanahmet Camii ve Ayasofya, yalnızca bizim tarihi ve kültürel mirasımızın değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekânları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim. İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum. Herkesin düşüncesini ifade etme hakkına da saygı duyuyorum."

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Batur, tartışmaların ardından konuyla ilgili yetkililerle de görüştüğünü belirtti. Görüşmenin ardından dile getirdiği sorunun çözümüne yönelik adımlar atılacağı bilgisini aldığını söyleyen oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmede hassasiyetimin doğru anlaşıldığını görmek ve dile getirdiğim sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu konuda en kısa zamanda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum."

HAKARET VE TEHDİTLERE KARŞI HUKUKİ ADIM MESAJI

Açıklamasının son bölümünde kendisine yöneltilen eleştirilere değinen Batur, eleştirilere açık olduğunu ancak hakaret ve tehditlere karşı hukuki haklarını koruyacağını vurguladı. Oyuncu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır. Bu nitelikteki içerikler gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır. Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez."