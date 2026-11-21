İtalya'da Gioia Del Colle takımının eski kaptanı olan Roberto Cazzaniga'nın yıllarca yaşadığı ilişki, büyük bir dolandırıcılık hikayesine dönüştü.

Cazzaniga'nın anlattıklarına göre her şey, bir arkadaşının kendisine telefon numarası vermesiyle başladı. Arkadaşı, numaranın kendisiyle tanışmak isteyen bir kadına ait olduğunu söyledi.

Telefonda tanıştığı kadın, başlangıçta farklı bir isim kullandıktan sonra gerçek adının Alessandra olduğunu iddia etti. Cazzaniga ise zamanla konuştuğu kişinin dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio olduğuna inandı. Ancak ünlü modelin olayla hiçbir bağlantısı bulunmuyordu.

13 YIL BOYUNCA BİR KEZ BİLE GÖRÜŞMEDİLER

İtalyan voleybolcunun yaşadığı ilişkinin en dikkat çekici ayrıntısı, 13 yıl boyunca sevgilisi sandığı kadınla hiç yüz yüze gelmemesi oldu. Cazzaniga'nın anlatımına göre kadın, her buluşma girişiminde hastalık veya iş yoğunluğu gibi gerekçeler öne sürerek görüşmeyi erteledi. Buna rağmen ikili neredeyse her gün telefonla konuşmayı sürdürdü. Cazzaniga, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hayır, hiç görüşmedik. Her zaman hastalık veya iş gibi binlerce bahanesi vardı. Ama ben yine de o sese aşık oldum. Bu yüzden sürekli aradık. Neredeyse her gün yalnızca cep telefonuyla iletişim kurduk."

38 MİLYON LİRA GÖNDERDİ, BORCA BATTI

Yıllarca devam eden ilişkinin Cazzaniga'ya maliyeti de oldukça ağır oldu. İtalyan voleybolcu, sevgilisi olduğunu düşündüğü kadına toplamda yaklaşık 700 bin euro gönderdi. Haberde bu tutarın güncel karşılığı yaklaşık 38 milyon TL olarak ifade edildi. Cazzaniga'nın bu parayı karşılayabilmek için ailesinden, akrabalarından ve yakın arkadaşlarından borç aldığı ortaya çıktı.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cazzaniga'nın yıllarca içinde bulunduğu durumdan şüphelenen takım arkadaşları, yaşananları araştırmaya başladı. Voleybolcunun hiç görmediği bir kişiye sürekli para göndermesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan incelemelerde Cazzaniga'nın Alessandra Ambrosio sandığı kişinin aslında Maya isimli 50 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. Dolandırıcılığın arkasında üç kişinin bulunduğunun anlaşılması üzerine polis soruşturma başlattı. Böylece İtalyan voleybolcu, 13 yıl boyunca sürdürdüğünü düşündüğü ilişkinin gerçekte bir dolandırıcılık düzeni olduğunu öğrendi.