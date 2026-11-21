İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında milyarlarca liralık para hareketlerine ilişkin yeni bulgular açıklandı. Emre ve Oğuz Tezmen'in ortak olduğu Gildencrest Capital'in hesaplarından 9 yılda 21 milyar TL geçtiği belirlenirken, İsviçre'deki iki hesaba toplam 5 milyar TL gönderildiği bildirildi. MASAK'ın ise 1,95 milyar TL değerindeki hisse transferini son anda durdurduğu açıklandı.

ŞİRKETİN BAŞINA ŞOFÖR VE BÜRO GÖREVLİSİ KONULMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden fon soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan Gildencrest Capital raporunun ayrıntılarını paylaştı. Açıklamaya göre şirket, 2011 yılında Londra'da Tera Europe adıyla kuruldu. Yüzde 49'u Emre Tezmen'e, yüzde 40'ı Oğuz Tezmen'e ait olan şirketin adı 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildi. Londra merkezli olmasına rağmen faaliyetlerinin fiilen İstanbul'dan ve Tera çalışanları tarafından yönetildiği, bağlantılı şirketlerin başına ise kağıt üzerinde eski makam şoförü ile büro görevlisinin getirildiği tespit edildi.

9 YILDA HESAPLARINDAN 21 MİLYAR TL GEÇTİ

MASAK raporuna göre Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yılda toplam 21 milyar TL geçti. Bu tutarın 11,9 milyar TL'sinin Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar TL'sinin ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından gönderildiği belirlendi. Şirketin Borsa İstanbul'daki işlemlerden yaklaşık 7,8 milyar TL kazanç elde ettiği kaydedildi.

Emre Tezmen

BORSADA YABANCI YATIRIMCI OLARAK GÖRÜNMÜŞ

Başsavcılığın açıklamasında, hisse alım satım emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a iletildiği belirtildi. İşlemleri gerçekleştiren şirketin kayıtlarda yabancı yatırımcı olarak göründüğü, ancak işlemlerin arkasındaki kişilerin kayıtlara yansımadığı ifade edildi. Hisse alım satımlarından elde edilen kazancın da yurt dışındaki hesaplarda biriktiği bildirildi.

Enver Çevik

4,1 MİLYAR TL YURT DIŞINDA KALDI

Raporda, şirket hesaplarından 6,3 milyar TL'nin Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildiği, bu tutarın yalnızca 2,2 milyar TL'sinin Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi. Yurt dışında kalan 4,1 milyar TL'nin 3,4 milyar TL'lik bölümünün Tera Yatırım'a ait olduğu tespit edildi.

İSVİÇRE'DEKİ HESAPLARA MİLYARLARCA LİRA GÖNDERİLDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise 2026 yılının ilk aylarında gerçekleştirilen para transferleri oldu. Başsavcılık, yurt dışındaki hesaptan Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar TL, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 500 milyon TL gönderildiğini açıkladı. Benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan'a da 1 milyar TL ödeme yapıldığı belirtildi.

MASAK 1,95 MİLYAR TL'LİK TRANSFERİ DURDURDU

Gildencrest Capital'in yeni bir saklama hesabı açtığı ve kasım ayında 504 milyon TL değerindeki hisselerin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı bildirildi. Aynı hesaba gönderilmek istenen 1,95 milyar TL değerindeki hisselerin transferi ise MASAK tarafından son anda engellendi. Başsavcılık, söz konusu tutarın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için karar alındığını, yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye'ye iadesi amacıyla uluslararası adli yardım sürecinin başlatıldığını açıkladı.