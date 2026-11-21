Özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren kararda Yargıtay, işverence izinli sayılmayan işçinin işe gelmemesinin devamsızlık sayılacağını hatırlattı. Daire, işçiye tazminat ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını hatalı buldu.

İKİNCİ İZİN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Aynı işyerinde 19 yıldır çalışan işçi, 90 gün ücretsiz mazeret izni kullandı. Dönüşte ikinci kez ücretsiz mazeret izni talep eden işçiye, işyeri yönetimi izin verilmeyeceğini ve belirtilen tarihte mesaiye başlaması gerektiğini hem sözlü hem de yazılı olarak bildirdi.

10 GÜN DEVAMSIZLIK TUTANAĞI TUTULDU

Buna rağmen işe gitmeyen işçi hakkında 10 gün boyunca devamsızlık tutanağı tutuldu. İşveren, haklı fesih hakkını kullanarak işçinin iş sözleşmesini devamsızlık gerekçesiyle tazminatsız olarak sona erdirdi.

İŞÇİ TAZMİNAT İÇİN DAVA AÇTI

İş Mahkemesi'ne başvuran işçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yol ve yemek ücreti ile asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsil edilmesini talep etti.

Davalı işveren ise davacının ücretsiz izin dönüşü 10 gün boyunca işe gelmediğine dikkat çekti. Davanın haksız olduğunu savunan işveren, davanın reddini istedi.

YEREL MAHKEME "MAZERETİ SORULMADI" DEDİ

İş Mahkemesi, işçiye devamsızlığına ilişkin bir mazeretinin bulunup bulunmadığının sorulmadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatını hüküm altına aldı. Mahkeme; asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatil ile yol ve yemek alacağı taleplerini ise reddederek davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Kararı istinafa taşıyan davalı işveren avukatının başvurusunu Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) esastan reddetti. Davalı tarafın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.

"KENDİLİĞİNDEN İZNE AYRILAMAZ"

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin ücretli ya da ücretsiz izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesinin beklenemeyeceğini, bu durumda devamsızlıktan söz edilemeyeceğini belirtti. Kararda, yıllık ücretli izin zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu vurgulandı ve işçinin kendiliğinden izne ayrılamayacağının altı çizildi. İşçinin yıllık ücretli iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesinin, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık oluşturduğu hatırlatıldı.

"MAZERET SORMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR"

İşçinin devamsızlık yaptığının dosya kapsamıyla sabit olduğu belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmıştır. Ancak; işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki davacı işçinin 'iş sözleşmesine tazminatlı bir şekilde son verilmesi' talebini içerir dilekçesi de iletilebilir bir mazereti bulunmadığını göstermektedir. Yapılan bu açıklamalar neticesinde, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen davacı kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağından, bu taleplerin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan, İş Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."