Ünlü şarkıcı Fedon, Rum kimliği üzerinden kendisine yönelik ayrımcı yaklaşımlara tepki gösterdi. 500 yıllık İstanbullu olduğunu ve şehit torunu olduğunu vurgulayan sanatçı, askerlik görevini yaptığını ve vergilerini ödediğini hatırlatarak yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

“YUNANLI DEĞİLİM, RUM'UM”

Sanatçı Fedon, kimliği ve aidiyeti üzerinden yapılan değerlendirmelere ilişkin açıklamalarında Rum kimliği ile Yunanlı olmanın birbirinden farklı olduğunu vurguladı. Kendisini 500 yıllık İstanbullu olarak tanımlayan Fedon, bu ayrımın Türkiye'de yeterince anlaşılmadığını savundu.

“Ben 500 yıllık İstanbulluyum. Yunanlı değilim. Zaten Türkiye'nin en büyük hatası, Yunanlı ile Rum'u birbirinden ayıramaması” diyen sanatçı, iki ülkede de farklı kimlik yakıştırmalarıyla karşılaştığını ifade etti.

“ASKERLİĞİMİ YAPTIM, VERGİMİ ÖDÜYORUM AMA HÂLÂ ÖTEKİYİM”

Ailesinin geçmişine de değinen Fedon, dedesinin Çanakkale şehidi olduğunu hatırlatarak Türkiye'ye bağlılığını dile getirdi. Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini belirten sanatçı, buna rağmen kendisini toplumun bir kesimi tarafından dışlanmış hissettiğini söyledi.

Fedon, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle anlattı:

“80 yıldır kendimi öteki olarak görmedim. İki gözüm açık öleceğim. Ülkesini çok seven bir insanı öteki olarak ayırmak ne demek? Türk milletine karşı bütün görevlerimi fazlasıyla yerine getiriyorum. Askerliğimi yaptım, vergilerimi ödüyorum ama hâlâ ötekiyim.”

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fedon, kimliği üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere daha önce de tepki göstermişti. 2022 yılında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda dedesinin Çanakkale'de şehit olduğunu, babasının askerlik yaptığını ve kendisinin de Türkiye'de doğup büyüdüğünü anlatmıştı.

Sanatçı, 2024 yılında ise kendisine “gâvur” denilmesine karşı çıkarak 27 ay gönüllü askerlik yaptığını ve vatanını sevdiğini ifade etmişti