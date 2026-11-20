117 yaşına giren İngiliz Ethel Caterham, uzun yaşamının sırrını merak edenlere oldukça basit bir tavsiyede bulundu. Bir asırdan uzun süredir hayatta olan Caterham, huzurlu bir yaşam için tartışmalardan uzak durmayı tercih ettiğini söyledi.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI AÇIKLADI! TEK BİR ŞEYDEN UZAK DURUYOR

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını taşıyan Ethel Caterham, uzun ömrüne ilişkin açıklamasıyla dikkat çekti. İngiltere'de Hallmark Lakeview Bakımevinde yaşamını sürdüren Caterham, 117 yıllık hayatı boyunca benimsediği yaklaşımı anlattı. Uzun yaşamanın sırlarından birinin gereksiz tartışmalardan kaçınmak olduğunu belirten Caterham, şu ifadeleri kullandı: "Kimseyle asla tartışmıyorum. Dinliyorum ve istediğimi yapıyorum." Caterham'ın bu sözleri, uzun yaşamın sırrını karmaşık yöntemlerde arayanların aksine oldukça sade bir yaşam anlayışını benimsediğini gösteriyor.

İKİ DÜNYA SAVAŞINI GÖRDÜ, 110 YAŞINDA COVID-19'U ATLATTI

21 Ağustos 1909 tarihinde dünyaya gelen Ethel Caterham, insanlık tarihinin en büyük olaylarından bazılarına tanıklık etti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını gören Caterham, teknolojinin ve günlük yaşamın köklü biçimde değiştiği bir dönemi geride bıraktı. Guinness Dünya Rekorları'nın aktardığı bilgilere göre Caterham, 2020 yılında 110 yaşındayken Covid-19'a yakalandı ve hastalığı atlattı. Bu başarısıyla hastalığı ileri yaşta yenmeyi başaran en yaşlı kişilerden biri olarak kayıtlara geçti. Caterham'ın ayrıca İngiltere Kralı 7. Edward döneminde doğan ve hala hayatta olan son kişi olduğu belirtiliyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI UNVANINI ALDI

Ethel Caterham, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın Nisan 2025'te 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını aldı. İngiltere'de sekiz çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Caterham, çocukluk yıllarını Wiltshire kontluğundaki Tidworth kasabasında geçirdi. Genç yaşlarından itibaren farklı ülkelerde yaşayan Caterham, 1927 yılında Hindistan'a gitti. Burada İngiliz ordusunda görevli bir ailenin çocuklarının bakımına yardımcı olarak çalışmaya başladı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde ise yolu, gelecekteki eşi Norman Caterham ile kesişti.

EŞİYLE BİR AKŞAM YEMEĞİNDE TANIŞTI

Caterham, 1931 yılında İngiltere'de katıldığı bir akşam yemeğinde İngiliz ordusunda yarbay olarak görev yapan Norman Caterham ile tanıştı. Çift, evliliklerinin ardından farklı ülkelerde yaşadı. Bir dönem Hong Kong'da bulunan Ethel Caterham, burada bir anaokulu kurarak çocukların eğitimiyle ilgilendi. Eşi Norman Caterham, 1976 yılında hayatını kaybetti. Ethel Caterham ise yaşamını İngiltere'de sürdürdü. Bir asrı aşan hayatında farklı kültürleri tanıyan Caterham, ilerleyen yaşına rağmen yeni deneyimlere açık olmaya devam etti.

117 YAŞINDA BİLE İLKLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Ethel Caterham, 117. yaş günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, geçen yıl da hayatında ilk kez yaşadığı bazı deneyimler olduğunu anlattı. Bir lamayı sevdiğini ve İngiltere Kralı 3. Charles ile el ele tutuştuğunu belirten Caterham, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Yaşama sevincini koruduğunu gösteren Caterham, yeni yaşına ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ailem ve arkadaşlarımla kutlama yaparak çok güzel bir gün geçirdim. Gelecek yılın neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."