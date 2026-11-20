Görüntüler Karadeniz ilimizden! Denizden çıkarıp canlı canlı yediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da dalgıçlık yapan Turgay Erbaş, denizden çıkardığı ahtapotu üzerine biber dökerek canlı canlı yedi. Alışılmadık görüntüleri kayda alan Erbaş'ın ahtapotu yerken yaptığı yorum da dikkat çekti. Ordulu dalgıç, "Biberli ahtapotu tavsiye ederim" sözleriyle yediği ahtapotu önerdi.
Ordu'da dalgıçlık yapan Turgay Erbaş'ın denizden çıkardığı ahtapotu üzerine biber dökerek canlı canlı yedi.
DENİZDEN ÇIKARDIĞI AHTAPOTU CANLI CANLI YEDİ
Denizden çıkardığı ahtapotla kıyıya gelen Turgay Erbaş, hayvanın üzerine biber dökerek yemeye başladı. Ahtapotu canlı şekilde tükettiği anları kaydeden dalgıcın görüntüleri dikkat çekti.
"BİBERLİ AHTAPOTU TAVSİYE EDERİM"
Ahtapotu yemeye devam eden Erbaş, yaptığı yorumla da şaşırttı. Dalgıç, "Biberli ahtapotu tavsiye ederim" diyerek alışılmadık yiyecek tercihini dile getirdi. Görüntülerde Erbaş'ın ahtapotu biber dökerek tükettiği anlar yer aldı.
Okurların en beğendiği yorum
“Karadenizlilerde ne iştah var arkadaş memleketi yiyip bitirdiler, şimdide denizlerdekini yiyip bitiriyorlar”Tüm yorumlar (9)
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