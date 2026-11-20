Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yüceer'in parti değiştirmeden 10 gün önce kendisiyle görüştüğünü öne süren Özel, yaşanan sürece ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"10 GÜN ÖNCE AĞIR BASKI ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Özgür Özel, Yüceer'in AK Parti'ye geçiş sürecini değerlendirirken, belediye başkanının kısa süre önce kendisine farklı mesajlar verdiğini iddia etti. Özel, "Partimizden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanı, 10 gün önce buraya gelip hem ağır baskılar altında olduğunu söylemiş hem de kurultayda divan başkanlığı yapmak istediğini söylemişken..." ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA PARTİDEN AYRILMAYA KARAR VERİYOR"

Yüceer'in parti değiştirme kararının zamanlamasına dikkat çeken Özel, "Kurultaydan iki gün önce bir anda Tekirdağ'daki küçük bir yerel tartışmadan partiden ayrılmaya, iki gün sonra da AK Parti'ye katılmaya karar veriyor" dedi.

İŞTE O BAŞKANIN İLK SÖZLERİ

Öte yandan törenin ardından salondakilere ilk açıklamasını yapan Yüceer, Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek için AK Parti'ye katıldığını savunarak, şunları söylemişti: "Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğunuz gönül bağı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ'a duyduğum sevgi ve sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum. Öncelikle beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi de bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteği, emeği, güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve mavi gözlü şehrimi Tekirdağımızın potansiyelimi daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin."