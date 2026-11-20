Profesyonelliğe Geçiş Ligi (BAL Takımı) kapsamında Çakırköy Spor Kulübü ile Çal Belediyespor arasında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesine ilişkin sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı.

Maç kodu 13766 olan mücadele için paylaşılan ekranda karşılaşmanın durumu “ERTELENDİ” olarak gösterilirken yeni tarih olarak 22 Kasım 2099 yazıldığı görüldü.

TAM 73 YIL SONRASINA ERTELENDİ

Görüntüde karşılaşmanın başlama saati de 14.01 olarak yer aldı. 2026 yılı esas alındığında maçın yeni tarihi tam 73 yıl sonrasına denk geliyor. Ancak karşılaşmanın gerçekten bu tarihe ertelenip ertelenmediği veya 2099 yılının sistemde geçici olarak kullanılan bir tarih olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

GÖZLER TFF'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Karşılaşmanın neden ertelendiğine ve yeni maç tarihinin nasıl belirlendiğine ilişkin paylaşılan görüntüde herhangi bir gerekçe bulunmuyor. 2099 tarihinin bir sistem hatasından mı kaynaklandığı, yoksa ertelenen karşılaşmalar için kullanılan geçici bir kayıt mı olduğu konusunda resmi açıklama bekleniyor.