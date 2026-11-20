Altın fiyatlarındaki düşüş hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi ve doların yükselişi, değerli metallerde satış baskısını artırdı. Ons altın yüzde 1,3 değer kaybederek 3.674 dolara gerilerken Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Altındaki sert kayıp gümüş, platin ve paladyuma da yansıdı.

ALTINDA 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Perşembe günü düşüşünü sürdüren spot altın, Türkiye saatiyle 21.05 itibarıyla yüzde 1,3 gerileyerek ons başına 3.674,13 dolara indi. Gün içerisinde 3.667,19 dolara kadar düşen değerli metal, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD altın vadeli işlemlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Aralık vadeli altın kontratları günü yüzde 1,5 kayıpla 3.685,50 dolardan tamamladı.

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 94'E YÜKSELDİ

Altın üzerindeki baskının başlıca nedenlerinden biri, Fed'in aralık ayındaki para politikası toplantısına ilişkin beklentiler oldu. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 94'e yükselirken 50 baz puanlık artış ihtimali yüzde 6 olarak fiyatlandı. Fed'in son toplantı tutanaklarında yetkililerin büyük bölümünün faizlerin daha yüksek seviyelere çıkması gerekebileceğini düşündüğü belirtildi. Son enflasyon verileri de sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkiledi. EverBank Dünya Piyasaları Başkanı Chris Gaffney, altın fiyatlarını aşağı çeken iki temel unsurun güçlü dolar ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler olduğunu belirtti.

FED YETKİLİLERİNDEN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Fed'in son toplantı tutanaklarında enflasyon risklerinin devam ettiğine dikkat çekilirken bazı yetkililerin daha sıkı para politikası uygulanmasını gerekli gördüğü aktarıldı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yükselen fiyatlar karşısında daha agresif adımlar atılması gerekebileceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının sürdüğü ekonomik ortamda daha sıkı para politikasını destekleyebileceğini ifade etti.

SATIŞ DALGASI DİĞER DEĞERLİ METALLERE DE YAYILDI

Altındaki düşüş gümüş, platin ve paladyum fiyatlarına da yansıdı. Gümüş yüzde 1,5 değer kaybederek 44,34 dolara, platin yüzde 0,7 düşüşle 1.361,18 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 3'lük kayıpla 919,14 dolara inerek değerli metaller arasında en sert günlük düşüşü yaşayan ürün oldu. American Gold Exchange Piyasa Analisti Jim Wyckoff, hisse senedi piyasalarında yaşanan satışların değerli metalleri de etkilediğini belirterek teminat tamamlama çağrılarının satış baskısını artırmış olabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Altındaki düşüşün ardından yatırımcıların gözü Fed'in aralık ayında vereceği faiz kararına çevrildi. EverBank Dünya Piyasaları Başkanı Chris Gaffney, fiyatlarda yeniden yükseliş görülebilmesi için tüketicilerden ve merkez bankalarından gelen altın talebinin güçlenmesi gerektiğini belirtti. Gaffney, son dönemde yaşanan bilgisayar sistemi kesintileri ve yapay zekaya ilişkin endişelerin yatırımcıları yeniden fiziki varlıklara yöneltebileceğini ifade etti. Ancak güçlü dolar ve yüksek faiz beklentilerinin devam etmesi halinde altın üzerindeki baskının sürebileceği değerlendiriliyor.