Belediye meclislerinde gerçekleştirilen belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerinde oy kullanma ve sayım işlemlerine ilişkin kurallar değiştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİRLEŞİK OY PUSULASI SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Önceki uygulamada belediye meclisi üyeleri, başkan vekili seçmek için oy vermek istedikleri adayın adını ve soyadını oy pusulasına kendileri yazıyordu. Ancak isimlerdeki harf hataları, eksik yazımlar veya okunamayan ifadeler nedeniyle bazı oyların geçersiz sayılması, seçim sonuçlarına yönelik itirazları beraberinde getiriyordu. Özellikle adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçimlerde bu durum, meclis üyeleri arasında sert tartışmalara ve zaman zaman kavgalara yol açıyordu.

Yeni düzenlemeyle adayların isimlerinin önceden basıldığı birleşik oy pusulası sistemine geçildi. Böylece meclis üyelerinin aday ismini elle yazmasına gerek kalmayacak. Yeni sistemde başkan vekilliği için yarışan adayların ad ve soyadları, oy pusulasında alfabetik sırayla yer alacak. Pusulaların arka yüzü başkanlık divanınca mühürlenecek. Meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın isminin bulunduğu alana tercih mührü basarak oy kullanacak. İşaretlenen pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

KAPALI KABİN VE ŞEFFAF SANDIK ZORUNLULUĞU

Düzenlemeyle oy verme işleminin gizliliğini sağlamak amacıyla meclis salonunda en az iki kapalı oy verme kabini hazırlanması zorunlu hale getirildi. Oyların atılacağı sandık ise şeffaf olacak ve meclis üyelerinin görebileceği bir alana yerleştirilecek. Başkanlık divanı, seçim boyunca oy verme işleminin gizliliğini ve düzenini sağlamakla yükümlü olacak.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Yönetmelikte oyların hangi durumlarda geçersiz kabul edileceği de ayrıntılı şekilde belirlendi. Buna göre başkanlık mührü bulunmayan, üzerinde tanıtıcı işaret yer alan veya birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacak. Buna karşılık aynı adayın bulunduğu alana birden fazla tercih mührü basılması oyu geçersiz kılmayacak. Tercih mührünün adayın alanını belirleyen çizgilerin dışına taşması halinde de oyun hangi adaya verildiği açıkça anlaşılıyorsa pusula geçerli kabul edilecek. Ayrıca pusulalardaki basım hataları, lekeler ve kırışıklıklar, seçmenin kimliğini belirlemeye yönelik bir işaret niteliği taşımadığı sürece geçersizlik gerekçesi olmayacak.

SANDIKTAN FAZLA ZARF ÇIKARSA SEÇİM YENİLENECEK

Oy kullanan meclis üyesi sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde zarflar açılmadan ilgili turdaki seçim yeniden yapılacak. Sandıktan çıkan mühürsüz zarflar ise açılmadan ayrılarak imha edilecek. Mühürlü zarfların sayımına ve açılmasına devam edilecek.

ADAYLIK BAŞVURULARI İLK OTURUMDA YAPILACAK

Başkan vekilliği için aday olmak isteyen meclis üyeleri, başvurularını ilk birleşimin ilk oturumunda gerçekleştirecek. Başvurular doğrudan veya siyasi parti grupları aracılığıyla yapılabilecek. İlk oturum tamamlandıktan sonra yeni adaylık başvurusu kabul edilmeyecek. Ancak adaylar, her oylama öncesinde adaylıktan çekilebilecek. Aday olan meclis üyeleri seçimde oy kullanabilecek ancak oylamanın gerçekleştirildiği oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.

PARTİLER VE BAĞIMSIZ ÜYELER GÖZLEMCİ GÖREVLENDİREBİLECEK

Seçim sürecini takip etmek isteyen siyasi parti grupları ile bağımsız üyeler adına birer gözlemci görevlendirilebilecek. Başkanlık divanı, seçimlere ilişkin itiraz, öneri ve talepler hakkında karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini alarak tutanağa geçirecek. Oylama tamamlandıktan sonra oy pusulaları ve zarflar, başkanlık divanı üyelerince imzalanan ve mühürlenen bir zarfta muhafaza edilecek. Belgeler, dava açma süresinin sona ermesine veya dava açılması halinde yargılamanın kesinleşmesine kadar saklanacak.

ÜSKÜDAR VE BAYRAMPAŞA'DA KRİZ YARATMIŞTI

Belediye başkan vekili seçimlerinde aday isimlerinin elle yazılması nedeniyle yaşanan tartışmalar, Üsküdar ve Bayrampaşa'da seçimlerin yenilenmesine kadar uzanmıştı.

Üsküdar'da CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçimde, AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin hatalı yazıldığı gerekçesiyle bazı oylar geçersiz sayılmıştı. AK Parti'nin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurmuş, 8 Eylül'de yenilenen seçimi Gültekin kazanarak belediye yönetiminin CHP'den AK Parti'ye geçmesini sağlamıştı.

Bayrampaşa'da ise AK Partili İbrahim Akın ile CHP'li İbrahim Kahraman'ın yarıştığı ilk seçimde geçersiz oy tartışmalarının ardından kura çekilmiş ve Kahraman başkan vekili seçilmişti. Ancak mahkeme, Kahraman'ın hem aday olup hem de seçimi yönetmesini hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurmuştu. Yenilenen seçimde AK Parti'li İbrahim Akın ile CHP'li Recep Öztürk yarışmış, Akın'ın isminin yanlış yazılması nedeniyle bir oyun geçersiz sayılması yeniden tartışmalara yol açmıştı. Dördüncü turda 19 oy alan Akın, 18 oyda kalan Öztürk'ü geride bırakarak başkan vekili seçilmiş ve Bayrampaşa Belediyesi'nin yönetimi de CHP'den AK Parti'ye geçmişti.