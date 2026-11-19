Meclis'te bütçe maratonu devam ederken Dışişleri Bakanlığının görüşmeleri farklı bir atmosferde gerçekleşti. Daha önce bazı bakanlıkların bütçe oturumlarında sert tartışmalar yaşanırken, Bakan Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda sakinlik hakim oldu.

9 SAATLİK GÖRÜŞMEDE TARTIŞMA YERİNE SAKİNLİK HAKİMDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığının bütçesini görüşmek üzere toplandı. Yaklaşık 9 saat süren toplantıda milletvekilleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Komisyon üyeleri, partilerinin dış politika konusundaki yaklaşımlarını aktarırken Dışişleri Bakanlığının çalışmaları da bütçe görüşmelerinin gündeminde yer aldı. Bütçe maratonunun önceki oturumlarında bazı bakanlıkların görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışmalar yaşanmıştı. Ancak Dışişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sakin başladı ve aynı atmosferde tamamlandı.

BAKAN HAKAN FİDAN MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Görüşmelerin son bölümünde söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Yaklaşık 9 saat boyunca devam eden oturumda farklı siyasi partilerden milletvekilleri dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan ise toplantının son bölümünde yöneltilen sorulara karşılık verdi. Böylece komisyon üyeleri, hem partilerinin dış politika konusundaki görüşlerini aktarma hem de Dışişleri Bakanına doğrudan soru yöneltme fırsatı buldu. Görüşmelerin dikkat çeken yönü ise uzun süren toplantıya rağmen sakin atmosferin korunması oldu.

BAKAN FİDAN MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİYLE TEK TEK EL SIKIŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 9 saat süren Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, muhalefet milletvekilleriyle tek tek el sıkışarak sohbet etti.