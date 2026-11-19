Ankara, AB ile yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanarak Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesini öncelikli hedef olarak korurken, bu hedef gerçekleşene kadar Schengen vizesi başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik girişimlerine devam ediyor.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Vize prosedürleri ve başvuru verilerinin değerlendirildiği toplantıya ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcileri de katıldı.

TÜRKİYE'DEN VİZE İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI TALEBİ

Türkiye, AB ile birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesini istedi. Bu kapsamda randevu bulma güçlüklerinin ortadan kaldırılması, başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce vize almış kişilere kolaylık sağlanması talepleri yinelendi.

UZUN SÜRELİ VE ÇOK GİRİŞLİ VİZE GÜNDEMDE

Toplantıda, daha uzun süreli ve çok girişli Schengen vizesi alınmasını kolaylaştıran Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın uygulanması istendi. Ayrıca Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

SAHTE VİZE DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİNE OPERASYON

Dışişleri Bakanlığı, vize randevularında yaşanan aksaklıkların yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına dikkat çekti. Adalet, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu yapılara yönelik operasyonlar düzenlendiği ve çok sayıda kişi hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN VİZE SORUNLARI AZALDI

Türkiye'nin girişimleri sonucunda AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında yaşadığı sorunların son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığına 2026 yılında bu konuda sınırlı sayıda başvuru ulaştığı, kalan sorunların çözümü için temasların sürdüğü aktarıldı.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

AB kurumları ve üye ülkelerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu.

Türkiye'nin öncelikli hedefinin ise AB ile yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması ve Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi olduğu vurgulandı.