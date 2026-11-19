ABD'nin Florida eyaletinde aileye ait köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki iki çocuk annesi Malia Nummerdor, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Eşi Erik Nummerdor ile boşanma sürecinde olan kadının, başka bir erkekle samimi fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Nummerdor'un yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EŞİNİN BULDUĞU GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

Olay, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Charlotte County bölgesinde yaşandı. Erik Nummerdor, evlerinde kaybolan paraların kim tarafından alındığını belirlemek amacıyla güvenlik kameraları yerleştirdiğini söyledi. Kamera kayıtlarını inceleyen adam, eşi Malia'nın aileye ait Ranger isimli köpekle uygunsuz davranışlarda bulunduğunu düşündüğü görüntülere rastladı. Erik'in kayıtları polise teslim etmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

38 YAŞINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Charlotte County Şerif Ofisi, 15 Eylül 2026'da Malia Nummerdor'u hayvanla cinsel temas suçlamasıyla gözaltına aldı. Polis raporuna göre görüntüleri inceleyen dedektifler, kayıtların cinsel içerikli davranışlara işaret ettiğini değerlendirdi. Nummerdor ise görüntülerde kendisinin ve köpeğin bulunduğunu kabul etmesine rağmen hayvanla cinsel ilişkiye girdiği iddiasını reddetti. Kadın, yalnızca köpeği sevdiğini savundu. Daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

YENİ BİR ERKEKLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İngiliz Daily Star gazetesinin 17 Kasım tarihli haberine göre Nummerdor, 6 Kasım'da Facebook hesabından Chris Wilson isimli bir erkekle çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. İkilinin birlikte gülümsediği ve kameraya farklı yüz ifadeleriyle poz verdiği görüntüler, kadının yeni bir ilişkiye başladığı yorumlarına neden oldu. Ancak Nummerdor, paylaşımdaki kişinin sevgilisi olduğunu açıkça doğrulamadı.

Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

BOŞANMA SÜRECİNDE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Malia ve Erik Nummerdor'un olaydan önce boşanma sürecine girdiği belirtildi. Malia, eşinin kamera görüntülerini kendisine karşı kullandığını ve olayın çarpıtıldığını iddia etti. Erik ise kayıtları polise teslim ederek doğru olanı yaptığını savundu. Çiftin birbirine yönelik iddialarının tamamı bağımsız olarak doğrulanmadı.

PAYLAŞIMLARI TARTIŞMA YARATTI

Gözaltı sürecinin ardından paylaşımlarını sürdüren Nummerdor, bazı kullanıcılardan destek mesajları aldı. Kadının fotoğraflarına yorum yapan kimi takipçileri, yetişkinlere yönelik içerik platformunda hesap açmasını önerdi. Bu yorumlar da ayrı bir tartışma başlattı.

Eski eşi mide bulandıran görüntüleri yakalamıştı

İKİ ÇOCUĞUYLA AYRI YAŞADIĞI BELİRTİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki çocuk annesi Nummerdor, soruşturma süresince aile evinden ayrılarak arkadaşlarının yanında kalmaya başladı. Çocukların babalarıyla yaşadığı, aileye ait köpeklerin ise evde kaldığı aktarıldı. Kadının çocuklarıyla görüşmesine ilişkin bazı kısıtlamalar bulunduğu öne sürülürken, bu bilgilerin güncel mahkeme kararıyla doğrulanmış ayrıntılarına ulaşılamadı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Nummerdor hakkındaki hayvanla cinsel temas suçlamasına ilişkin adli süreç devam ediyor. Kadın, eşinin kendisini haksız yere suçladığını savunurken polis, güvenlik kamerası kayıtlarını soruşturmanın temel delilleri arasında değerlendiriyor. Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.