Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Çorum deplasmanında çıkan ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu, milli arayı takımın eksiklerini gidermek için değerlendirdi. 46 yaşındaki teknik adam, savunma organizasyonunu güçlendirirken futbolcuların bireysel yeteneklerini daha etkili kullanabilecekleri bir oyun sistemi oluşturmayı hedefliyor.

İSİMLERE DEĞİL PERFORMANSA BAKACAK

Belözoğlu'nun yeni dönemde kadro tercihlerini tamamen futbolcuların sahadaki performanslarına göre şekillendireceği öğrenildi. Takımda hiçbir oyuncunun geçmiş başarıları veya ismi nedeniyle ayrıcalık görmemesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, forma rekabetini artırarak bütün futbolcuların hazır olmasını istiyor.

YİĞİT EFE DEMİR'E ÖZEL İLGİ

Altyapıdan yetişen genç oyunculara da fırsat vermeyi planlayan Emre Belözoğlu'nun, Yiğit Efe Demir'e ayrı bir önem verdiği belirtildi. Genç futbolcuyu takımın değerli isimlerinden biri olarak gördüğü aktarılan Belözoğlu'nun, önümüzdeki süreçte altyapı oyuncularını daha fazla değerlendirmesi bekleniyor.

GÖZLER KOCAELİSPOR MAÇINDA

Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Çorum karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından bu mücadele, Emre Belözoğlu'nun milli arada üzerinde çalıştığı yeni oyun anlayışının sahaya nasıl yansıyacağını gösterecek.