İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırırken olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açıp biber gazı kullandı.

İKİ AİLE ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-76 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldıran tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açan ve biber gazı kullanan ekipler, bir süre sonra tarafları dağıtmayı başardı.

SOPALI KAVGA CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırmaya çalıştığı görüldü.