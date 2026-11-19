Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Jankat Yılmaz'ın sözleşme durumu da ele alındı. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen genç kaleciyle yola devam etmek için görüşmelere başladı.

Yönetimin yeni sözleşme teklifini ilettiği Jankat Yılmaz'ın kısa süre içerisinde kararını bildirmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

TEKNİK EKİP GELECEĞİNDEN UMUTLU

Galatasaray teknik ekibinin de 22 yaşındaki kalecinin gelişimine güvendiği ve ilerleyen yıllarda daha iyi seviyelere ulaşabileceğini düşündüğü öğrenildi. Jankat Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında forma giydi. Genç kaleci, söz konusu mücadelede kalesinde 2 gol gördü.