Fenerbahçe'nin sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan 23,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli takımda henüz beklenen performansı sergileyemedi. Bazı karşılaşmalarda tribünlerin ıslıklı tepkisiyle karşılaşan milli futbolcunun yeniden eski formuna kavuşması için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kendisiyle özel olarak ilgilendiği belirtildi.

"KEREM'İN TAKIM İÇİNDE ARKADAŞI YOKMUŞ"

Kerem Aktürkoğlu'nun saha dışındaki durumuyla ilgili dikkat çeken açıklama, Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan programda geldi. Fenerbahçe gündemini değerlendiren gazeteci Murat Aşık, milli futbolcunun takım arkadaşlarıyla ilişkilerine dair bir iddiayı gündeme taşıdı. Aşık, "Kerem'in asosyal tarafı var. Ya Kerem'in takım içinde arkadaşı yokmuş." ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR İSMAİL VAR O KADAR"

Murat Aşık'ın sözleri üzerine programa katılan spor yorumcusu Şansal Büyüka, "Galatasaray'da da yoktu." dedi. Aşık ise Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki arkadaşlık ilişkilerine değinerek "Burada bir İsmail var o kadar." ifadelerini kullandı. Böylece Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli takımda yalnızca İsmail Yüksek ile yakın arkadaşlık kurduğu iddiası gündeme geldi.