Akaryakıt piyasasından gelen son bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 20 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 6,58 TL indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan 3,54 TL'lik düşüşün ardından gündeme gelen yeni indirim, özellikle dizel araç sahipleri ve taşımacılık sektörü açısından önem taşıyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN 89 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20-95,30 TL aralığında satılan motorinin litre fiyatı 88,62-88,72 TL seviyesine gerileyecek. Anadolu Yakası'nda ise fiyatların yaklaşık 88,52-88,62 TL aralığına düşmesi öngörülüyor.

DEPO DOLUM MALİYETİ YAKLAŞIK 330 LİRA UCUZLAYACAK

Ankara'da 96,40 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının 89,82 TL'ye, İzmir'de ise 96,60-96,70 TL aralığındaki fiyatların 90,02-90,12 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor. İndirimin 6,58 TL olarak uygulanması halinde 50 litrelik bir motorin deposunun dolum maliyeti 329 TL azalacak.

İNDİRİM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI