Motorine dev indirim! Depo doldurmak 330 TL ucuzlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından bu kez motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin 20 Kasım Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülürken İstanbul'da motorinin litre fiyatının 89 liranın altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Akaryakıt piyasasından gelen son bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 20 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 6,58 TL indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan 3,54 TL'lik düşüşün ardından gündeme gelen yeni indirim, özellikle dizel araç sahipleri ve taşımacılık sektörü açısından önem taşıyor.
İSTANBUL'DA MOTORİN 89 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK
Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20-95,30 TL aralığında satılan motorinin litre fiyatı 88,62-88,72 TL seviyesine gerileyecek. Anadolu Yakası'nda ise fiyatların yaklaşık 88,52-88,62 TL aralığına düşmesi öngörülüyor.
DEPO DOLUM MALİYETİ YAKLAŞIK 330 LİRA UCUZLAYACAK
Ankara'da 96,40 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının 89,82 TL'ye, İzmir'de ise 96,60-96,70 TL aralığındaki fiyatların 90,02-90,12 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor. İndirimin 6,58 TL olarak uygulanması halinde 50 litrelik bir motorin deposunun dolum maliyeti 329 TL azalacak.
İNDİRİM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI
- İstanbul Avrupa Yakası: 88,62-88,72 TL
- İstanbul Anadolu Yakası: 88,52-88,62 TL
- Ankara: 89,82 TL
- İzmir:90,02-90,12 TL
“Dev indirim 5 lira mı? 5 liraya ne alınır 260 liraya 10 ekmek alırsınız.”Tüm yorumlar (10)
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