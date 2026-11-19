ÖSYM, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların bekleyişi sona erdi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya belge.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların sınav puanları ve başarı durumlarına ilişkin bilgiler yer alacak.

YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY BAŞVURMUŞTU

25 Ekim'de Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde düzenlenen KPSS Ortaöğretim'e 2 milyon 985 bin 438 aday başvurmuştu. Toplam 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirilen sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soru yöneltilmiş, soruların yanıtlanması için 130 dakika süre verilmişti.

KPSS PUANLARI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Adaylar, aldıkları puanlarla kamu kurumlarının yayımlayacağı uygun personel alımı ve tercih ilanlarına başvurabilecek. Yerleştirme işlemleri ise ilgili kurumların kadro şartları ve ÖSYM tarafından açıklanacak tercih takvimleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.