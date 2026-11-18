Kardeşini öldüren ağabeyin gözaltına alınmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN AĞABEY TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşi İbrahim Halil Öztürk'ü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M. Öztürk'ün adli işlemleri tamamlandı. Şüpheli ağabey, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Böylece 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltı sürecinin ardından tutuklama kararı çıktı. İki kardeş arasında yaşanan tartışmanın neden başladığı ise henüz netlik kazanmadı.

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kardeşler arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, ağabeyi M. Öztürk tarafından silahla vuruldu. Silahın kullanılmasıyla birlikte tartışma ölümle sonuçlanan bir olaya dönüştü. Ağır yaralanan genç için çevredeki vatandaşlar yardım istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, silahla vurularak ağır yaralanan İbrahim Halil Öztürk'e müdahale etti. Ardından hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Öztürk'ün hayatını kaybetmesiyle iki kardeş arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.

ŞÜPHELİ AĞABEY HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından polis ekipleri, İbrahim Halil Öztürk'ün ölümüne neden olduğu belirtilen ağabeyi M. Öztürk'ü gözaltına aldı. Şüpheli hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından dosya adli makamlara taşındı. Hakimliğe sevk edilen M. Öztürk'ün tutuklanmasına karar verildi.