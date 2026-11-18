Seda Sayan, katıldığı programda ailesinin geçmişinde yaşanan çarpıcı bir olayı anlattı. Ablasının yıllarca eşi tarafından aldatıldığını söyleyen ünlü sanatçı, gerçeği kanıtlamak için başvurduğu sıra dışı yöntemi ve karşılaştığı beklenmedik tepkiyi açıkladı.

SEDA SAYAN'DAN ABLASIYLA İLGİLİ ŞAŞIRTAN İTİRAF

Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Seda Sayan, özel hayatına ve ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda Sude ile ilişkiler, güven ve sadakat üzerine sohbet eden Sayan, aldatılma konusunun açılması üzerine ablasının ilk evliliğinde yaşananları anlattı. Ablasının yıllarca eşi tarafından aldatıldığını söyleyen sanatçı, durumu fark etmesine rağmen onu bir türlü ikna edemediğini belirtti. Sayan'a göre ablası, eşine duyduğu güven nedeniyle yapılan uyarıları kabul etmedi. Ünlü sanatçı, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Mesela ablam senelerce aldatıldı. Ben kocan seni aldatıyor diyordum. Yok diyordu. Senelerce, senelerce kondurmadı kocasına.”

"KIZI ENSESİNDEN TUTUP EVE GETİRDİM"

Ablasının kendisine inanmadığını anlatan Seda Sayan, sonunda durumu kanıtlamak için alışılmadık bir yönteme başvurduğunu söyledi. Sanatçı, ablasının eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği kadını bulduğunu ve doğrudan eve götürdüğünü açıkladı. Kadını ablasının karşısına oturtarak aldatılma iddiasını yüz yüze dile getirdiğini anlatan Sayan, yaşananları şu ifadelerle aktardı: “Ben en sonunda bir gün tuttum kızı ensesinden getirdim eve. Bayağı böyle yani, ensesinden şöyle aldım getirdim. Ablamın karşısında oturttum. Dedim ki bak bununla aldatıyor kocan seni.”

"HİÇBİR BAYRAM YOK, YILBAŞI YOK, ADAM NEREDE?"

Seda Sayan, ablasını uyarmasına neden olan davranışları da anlattı. Özellikle ablasının eşinin bayramlarda, yılbaşında ve diğer önemli günlerde yanında bulunmamasını sorguladığını söyledi. Ablasının bu duruma rağmen eşine güvenmeye devam ettiğini belirten sanatçı, aralarında geçen konuşmaları şu sözlerle aktardı: “Yok yok yapmaz. İyi adam diyor. Yapma. Hadi diyorum aldatıyor seni bu adam. Hiçbir bayram yok. Yılbaşı yok, adam nerede? Önemli günler hiç yok. Yok yok.”

KADINI KARŞISINA ÇIKARDI AMA ABLASI YİNE İNANMADI

Seda Sayan'ın anlattığı olayın en şaşırtıcı bölümü ise kadınla yapılan yüzleşmenin ardından yaşandı. Ünlü sanatçı, ablasının eşinin birlikte olduğunu söylediği kadınla karşılaşmasına rağmen aldatıldığına inanmadığını açıkladı. Sayan, ablasının bütün çabalarına karşın eşini savunmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Sonra getirdim. Getirdiğim halde Allah rahmet eylesin ilk eşi ablamın. Ne yaptı? Etti. Ablam diyor ki yok onların arasında bir şey değil. Yine ben, olan bana oldu. İnanmak istemeyen var.”