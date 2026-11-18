CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş’in ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatine karar verdi.

3 İSİM İÇİN BERAAT KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Yargılama sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama üzerlerine atılı suçlamalardan beraat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, kurultay sürecinde delegelere maddi menfaat sağlandığı ve oylamaya müdahale edildiği öne sürülüyordu. Yapılan duruşmaların ardından mahkeme heyeti, yargılanan üç isim açısından suç unsuru oluşmadığına hükmederek beraat kararı verdi.