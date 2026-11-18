Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada ekip otosuna çarpıp bir polisin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak'ta drift attığı belirlenen V.T. idaresindeki 11 DC 505 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süre devam eden kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile ve tıra çarpan sürücü, ters yönde ilerlerken ekip otosuyla çarpıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİ DAHA ÖNCE DE ALINMIŞTI

Daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu belirlenen sürücünün 2,06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada ekip otosunda bulunan trafik polisi M.K. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavi altına alındığı öğrenildi.

771 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T, çıkarıldığı hakimlikçe "görevli memura görevini yaptırmamak için direnme" ve "bilinçli taksirle yaralanmaya sebep olma" suçlarından tutuklandı. Sürücüye ayrıca çeşitli trafik ihlallerinden toplam 771 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 5 yıl 4 ay süreyle el konulan sürücünün otomobili ise 120 gün trafikten men edildi.