CHP kurultay davasında karar açıklandı! Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında karar çıktı. Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası verilen sanıklar hakkında siyasi yasak kararı da verilirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 3 isim beraat etti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında karar çıktı. Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığı Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında siyasi yasak kararı da verilirken 3 isim beraat etti.
9 İSİM HAKKINDA SİYASİ YASAK
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin görülen davada mahkeme hükmünü açıkladı. Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'e 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hapis cezasına çarptırılan 9 isim hakkında siyasi yasak kararı da aldı.
CEMİL TUGAY DAHİL 3 İSİM BERAAT ETTİ
Davada yargılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildi. Böylece 12 sanığın yargılandığı davada 9 kişi hakkında mahkumiyet, 3 kişi hakkında beraat hükmü kuruldu.
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